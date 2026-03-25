España puede desbloquear el acceso masivo a comunidades energéticas esta semana

Comunidad Solar se posiciona como una de las compañías pioneras en el desarrollo de comunidades energéticas en España, en un momento decisivo para el sector tras la reciente publicación en el BOE del nuevo decreto que regula el autoconsumo compartido.

Aunque el decreto ya está en vigor, su aplicación definitiva depende de su ratificación en el Congreso de los Diputados. La votación podría celebrarse el jueves por la tarde, resolviendo en cuestión de horas el futuro inmediato del modelo.

Uno de los puntos clave del decreto es la ampliación del radio de alcance de las comunidades energéticas de 2 a 5 kilómetros. Este cambio permitiría multiplicar el número de beneficiarios

potenciales, facilitando el acceso a energía renovable a miles de hogares y empresas que actualmente no pueden participar en este modelo.

Las Comunidades Energéticas de Comunidad Solar ya están en marcha

En este escenario, Comunidad Solar no parte de una hipótesis, sino de proyectos reales ya en marcha. La compañía cuenta actualmente con comunidades energéticas en Nuevo Baztán, Villalbilla, Ibeas de Juarros, San Adrián de Juarros y Ceutí, además de otros desarrollos en fase de expansión como el proyecto en Extremadura. Estas iniciativas permiten a los usuarios acceder a energía solar sin necesidad de instalar placas en su propio tejado, reduciendo costes y eliminando barreras de acceso.

Comunidad Solar ofrece dos modelos de acceso a estas comunidades energéticas. Por un lado, un modelo de compra, en el que el usuario adquiere una participación en la comunidad durante 25 años, beneficiándose de energía a largo plazo. Por otro, un modelo de alquiler, que permite acceder a la energía solar mediante el pago de una cuota mensual, sin inversión inicial.

«Mientras el marco regulatorio se define, Comunidad Solar ya está construyendo el modelo. Las comunidades energéticas no son el futuro, son el presente, y el cambio de los 5 km puede acelerar su adopción de forma masiva», señalan desde Comunidad Solar.

La compañía destaca que el interés por este modelo sigue creciendo, impulsado por la necesidad de reducir la factura energética y avanzar hacia un sistema más sostenible, descentralizado y accesible. La decisión del Congreso marcará un punto de inflexión. Si el decreto se aprueba, España podría dar un paso decisivo hacia la expansión de las comunidades energéticas. Si no, el desarrollo del sector podría ralentizarse temporalmente.

En cualquier caso, Comunidad Solar seguirá liderando este modelo, impulsando proyectos reales que acercan la energía renovable a más personas y consolidando un nuevo paradigma energético basado en el acceso, el ahorro y la participación.