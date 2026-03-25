Formerra anuncia un recargo por transporte para abordar las presiones continuas en fletes y logística

Formerra, líder en la distribución de materiales de alto rendimiento, anunció la implementación de un recargo por transporte para abordar la continua escalada de costes en el mercado de fletes y logística en las Américas. A partir del 1 de abril de 2026, se aplicará un recargo de 350 dólares por entrega a todos los envíos.

El mercado de fletes y logística continúa experimentando costes elevados impulsados por el aumento de los precios del diésel, la evolución de los requisitos regulatorios que afectan a la disponibilidad de conductores, una menor capacidad de transporte por carretera y el incremento de los gastos operativos en todo el sector logístico. Las previsiones del sector indican que estas presiones persistirán en el futuro previsible.

«Mantener un servicio fiable para nuestros clientes requiere que nos adaptemos a cambios sostenidos en el entorno del transporte», afirmó Tom Kelly, CEO de Formerra. «Este recargo es necesario para abordar estas presiones de costes en toda la industria que están fuera de nuestro control, al tiempo que seguimos proporcionando los altos niveles de servicio que los clientes esperan de Formerra».

Los clientes deben ponerse en contacto con su representante de Formerra para obtener más información.

Sobre Formerra

Formerra es un distribuidor destacado de materiales de ingeniería, que conecta a los principales productores de polímeros del mundo con miles de fabricantes de equipos originales (OEM) y propietarios de marcas en los mercados de la salud, consumo, industrial y movilidad. Impulsada por su experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación distintiva de amplitud de portafolio, fortaleza en la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades líderes de comercio electrónico e ingenio. El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples industrias a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando un mejor rendimiento, productividad, fiabilidad y sostenibilidad. Para más información, visitar www.formerra.com.