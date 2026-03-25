Novedades y cambios fiscales en 2026 para propietarios no residentes en España, según IberianTax

Nuevas reglas sobre alquileres turísticos, recientes cambios legislativos y una ventana que se está cerrando para posibles devoluciones de impuestos marcan el panorama fiscal para este año. Algunos propietarios no residentes podrían ahorrar – o incluso recuperar – cantidades significativas si actúan a tiempo.

Todos los propietarios no residentes en España están obligados a presentar la declaración anual del Modelo 210 para declarar la renta imputada (un impuesto basado en un beneficio presuntivo que se aplica incluso cuando la vivienda está vacía o se usa para fines personales), los ingresos obtenidos por el alquiler de la propiedad y cualquier ganancia patrimonial en caso de venta. Ya sea un apartamento en la costa de Alicante o una finca rural en Galicia, el panorama legal para los propietarios no residentes en España y las obligaciones relacionadas con el Modelo 210 están cambiando. Cumplir correctamente con estas obligaciones resulta cada vez más importante, evitando así recargos y sanciones innecesarias.

IberianTax, plataforma online especializada en la presentación del impuesto sobre la renta de no residentes en España, señala cuatro cambios clave que debes tener en cuenta en 2026:

1. Registro de alquiler vacacional en España: el requisito del NRA

El Número de Registro de Alquiler (NRA) es un código único y obligatorio en España para identificar las viviendas en alquiler de corta o media estancia (turístico o temporal) que se promocionen a través de plataformas online.

Los propietarios que publican su vivienda en Airbnb, Booking.com o Vrbo, entre otras, deben disponer previamente de su NRA en vigor. La solicitud se tramita de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Colegio de Registradores.

Desde julio de 2025, este requisito es obligatorio para todos los anuncios de alquiler vacacional en portales online.

Sin un NRA válido, las plataformas pueden retirar o bloquear los anuncios por incumplimiento de la normativa, lo que en la práctica impide promocionar la vivienda en internet. En otras palabras, sin número NRA, no se puede anunciar online.

IberianTax ofrece un servicio para la obtencion del NRA de manera 100% online, desde cualquier parte del mundo y con un único pago.

2. Nueva obligación en 2026: declaración anual de actividad para titulares de NRA

Desde febrero 2026, los titulares del NRA deben presentar una declaración anual de actividad de alquiler de corta duración – un informe oficial sobre la actividad de alquiler del año anterior, incluyendo el número de huéspedes por reserva, las fechas de estancia y el motivos de cada una. El plazo de presentación fue del 1 febrero al 2 marzo, 2026.

Este requisito forma parte del marco regulatorio introducido por el Real Decreto 1312/2024, que establece un sistema nacional de supervisión de la actividad de alquiler de corta duración.

La presentación fuera de plazo, con errores o incompleta puede tener consecuencias serias, incluida la revocación del NRA. Volver a empezar desde cero es mucho más complicado y costoso que hacerlo bien desde un principio.

3. Propietarios fuera de la UE/EEE: posibles devoluciones de impuestos

Otra de las cuestiones que puede tener impacto para muchos propietarios no residentes está relacionada con la fiscalidad de los alquileres.

Hasta ahora, los propietarios no residentes que viven fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo han tenido que tributar por sus ingresos brutos de alquiler al 24%, sin poder deducir gastos asociados al alquiler, como mantenimiento, seguros, intereses hipotecarios o comisiones de gestión. En cambio, los residentes dentro de la UE o el EEE siempre han podido beneficiarse de estas deducciones. Se espera una sentencia definitiva del Tribunal Supremo en 2026 y, si sigue la línea que la mayoría de expertos fiscales anticipa, podría facilitar devoluciones considerables para propietarios fuera de la UE/EEE.

¿El inconveniente? El plazo de prescripción de cuatro años está cerrando la oportunidad de reclamar. Muchos propietarios ya están presentando solicitudes «preventivas» de devolución para proteger su derecho al reembolso antes de que los ejercicios fiscales más antiguos prescriban.

Propietarios no-residentes pueden estimar rápidamente su devolucion con IberianTax.

4. La Comisión Europea cuestiona el impuesto sobre la renta imputada

Otro caso abierto afecta al impuesto sobre renta imputada, que aplica a propietarios no residentes cuando la vivienda se usa para uso personal o está vacía. Esta se calcula sobre un beneficio presunto equivalente aproximadamente al 1,1% o 2% del valor catastral de la propiedad.

La Comisión Europea investiga si el sistema en España genera un trato desigual entre residentes y no residentes, ya que los residentes no tributan por este concepto cuando el inmueble constituye su residencia habitual en España.

Los residentes fiscales en España también tributan por la renta imputada de segundas viviendas, lo que pone en duda si la normativa actual es discriminatoria conforme al derecho europeo. Se espera una resolución final en 2026 o 2027. Si España tiene que modificar su normativa, los propietarios no residentes que puedan demostrar que su propiedad sirve como residencia habitual podrían tener derecho al mismo tratamiento fiscal que los residentes.

Mientras tanto, mantener las declaraciones del Modelo 210 al día asegura estar bien posicionado cuando llegue el momento de actuar.

La innovación digital para simplificar el cumplimiento fiscal de no residentes

Gestionar las obligaciones fiscales en España desde el extranjero ya no tiene por qué ser complicado. Las plataformas digitales especializadas están transformando un proceso tradicionalmente tedioso – marcado por el papeleo, las barreras de idioma y las gestiones presenciales – en una experiencia sencilla, transparente y totalmente online.

Sobre IberianTax

Plataforma digitales como IberianTax permiten a los propietarios no residentes preparar y presentar su declaración del Modelo 210 de forma 100% online, en varios idiomas (inglés, alemán, francés y español), con el apoyo de expertos fiscales cuando sea necesario y con orientación clara en cada paso del proceso. Como colaborador oficial de la Agencia Tributaria y miembro de AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), sus declaraciones se presentan directamente a la Agencia Tributaria sin intermediarios.

Además de la presentación de declaraciones, la plataforma IberianTax también da seguimiento normativo del panorama fiscal en España a través de su blog, ofrece recordatorios de plazos por email, calculadoras fiscales gratuitas y herramientas digitales para automatizar la presentación anual de impuestos, cubriendo todo lo que un propietario no residente pueda necesitar para gestionar su propiedad en España desde cualquier lugar en el mundo con total confianza. Con este enfoque integral, IberianTax contribuye a la modernización y accesibilidad del cumplimiento fiscal de los no residentes.

Para mas información: www.iberiantax.com/es