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Rancho BioSciences nombra a Chris O’Brien como CEO para ofrecer soluciones de datos preparadas para IA

Veterano líder del sector de ciencias de la vida impulsará el crecimiento empresarial y ampliará la adopción de soluciones de datos preparadas para IA en los sectores farmacéutico y biotecnológico

Rancho BioSciences nombra a Chris O'Brien como CEO para ofrecer soluciones de datos preparadas para IA
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Rancho BioSciences anunció hoy el nombramiento de Chris O’Brien como director ejecutivo (CEO). O’Brien liderará la próxima fase de crecimiento de la compañía a medida que Rancho amplía la adopción de sus soluciones de datos preparadas para IA en organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de investigación.

Rancho BioSciences ofrece soluciones de datos preparadas para IA que transforman datos biomédicos fragmentados en activos estandarizados y reutilizables para IA, analítica y aprendizaje automático. A medida que las organizaciones de ciencias de la vida continúan invirtiendo en IA y analítica avanzada, la preparación de datos inconsistentes y aislados sigue siendo un importante cuello de botella, que a menudo ralentiza el análisis y limita su reutilización entre programas. Rancho aborda este problema estandarizando y armonizando datos complejos para que puedan utilizarse de forma inmediata y consistente a lo largo del ciclo de vida de I+D.

O’Brien aporta más de 20 años de experiencia de liderazgo en la creación y escalado de organizaciones dentro del ecosistema de ciencias de la vida y servicios de investigación. Más recientemente, fue director ejecutivo de Biorasi, donde lideró operaciones globales de investigación clínica que respaldan a empresas biotecnológicas y farmacéuticas emergentes. Anteriormente, fue presidente y director de Operaciones de Decision Resources Group y fundó Linchpin Partnerships, asesorando a organizaciones en estrategia de crecimiento y asociaciones estratégicas. Posee un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth y una licenciatura en artes (BA) de Middlebury College.

Como CEO, O’Brien se centrará en acelerar la expansión de la cartera de soluciones de datos y habilitadas por IA de Rancho, reforzar el rigor operativo en toda la organización y promover el crecimiento en cuentas empresariales. Una prioridad clave será escalar las capacidades de la plataforma de Rancho para apoyar colaboraciones más grandes y estratégicas, al tiempo que se mejora la eficiencia, la previsibilidad y la velocidad tanto en el ciclo comercial como en el de entrega.

«Chris aporta el liderazgo y la experiencia operativa que necesitamos para ampliar el impacto de Rancho en un mercado en rápida evolución», afirmó Julie Bryant, fundadora y directora de Estrategia de Rancho BioSciences. «Nuestros clientes ya no solicitan proyectos de datos puntuales: necesitan socios en estrategia y ejecución de datos de IA que puedan ofrecer soluciones repetibles y preparadas para el futuro, aplicables a distintos programas y áreas terapéuticas. Chris entiende cómo escalar este tipo de ejecución manteniendo el rigor científico que nuestros clientes esperan».

«Estoy entusiasmado de unirme a Rancho BioSciences en este momento clave», declaró Chris O’Brien. «La creciente complejidad y volumen de los datos científicos, junto con la rápida adopción de la IA, generan una necesidad clara de socios de confianza que puedan ofrecer datos estructurados y de alta calidad, así como conocimientos accionables a escala empresarial. Julie Bryant y Rancho han construido una base sólida, y espero trabajar con el equipo para ampliar nuestro impacto, profundizar las relaciones con los clientes, impulsar un crecimiento sostenido y ayudar a llevar medicamentos que salvan vidas a los pacientes que los necesitan».

«Chris aporta el liderazgo y el enfoque en la ejecución necesarios para llevar a Rancho a su siguiente fase», señaló Ray Hill, socio operativo en Arsenal Capital Partners. «Su experiencia en la creación de equipos de alto rendimiento y en impulsar la disciplina comercial, junto con un profundo conocimiento del ecosistema de I+D en ciencias de la vida, será clave para avanzar en la estrategia de crecimiento de Rancho y generar valor a largo plazo para los clientes».

El nombramiento de Chris refuerza el enfoque estratégico de Rancho en la construcción de una plataforma escalable de datos e IA, basada en la ciencia, que permite a las organizaciones de ciencias de la vida mejorar la toma de decisiones e incrementar la productividad en I+D. La compañía continuará invirtiendo en sus capacidades principales, activos de datos y alianzas estratégicas para respaldar un crecimiento sostenido y duradero.

Sobre Rancho BioSciences
Rancho BioSciences ofrece soluciones de datos preparadas para IA que permiten a las organizaciones de ciencias de la vida estandarizar, integrar y reutilizar datos biomédicos complejos a lo largo del ciclo de vida de I+D. Con más de 150 científicos, ingenieros de datos y especialistas en bioinformática, Rancho respalda una analítica más rápida y fiable y la toma de decisiones impulsada por IA en descubrimiento, investigación traslacional y desarrollo clínico. La experiencia de la empresa abarca ingeniería de datos, curación científica, bioinformática, ciencia de datos e iniciativas estratégicas de datos. Rancho se guía por su misión de Salvar Vidas a Través de los Datos.

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