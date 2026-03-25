El universo de Edgar Plans llega a la porcelana de Lladró

Lladró presenta My Little Artists Collection, la primera colaboración de la marca con el artista visual español Edgar Plans. El proyecto se integra en Art Editions, la plataforma de arte contemporáneo de Lladró dedicada a la creación de series de autor en porcelana.

La colección nace desde la memoria personal, el dibujo y la imaginación. Propone un diálogo entre el universo creado por Plans y el saber hacer artesanal de la marca valenciana. Se concibe como un proyecto abierto, pensado para crecer y desarrollarse en el tiempo.

La primera edición está compuesta por 25 unidades de Juanin and his martian, y hace su debut mundial en Art Basel Hong Kong, los días 27, 28 y 29 de marzo. Se trata de una edición limitada que marca el inicio de la colección.

Con trazos de apariencia infantil y una paleta cromática cargada de simbolismo, el color funciona en la obra de Plans como un signo de esperanza frente a temas complejos. Influido por la ilustración y la literatura infantil, el dibujo se convierte en la base de su lenguaje visual, y también en el punto de partida de esta colaboración con Lladró.

Un lápiz con inspiración puede cambiar el universo.

La traslación de este universo a la porcelana pone de manifiesto la complejidad técnica y el saber hacer artesanal de Art Editions de Lladró. Cada pieza presenta una decoración única, entendida como una interpretación distinta dentro de un mismo relato: una idea que refuerza su carácter artístico y singular. Para la creación de Juanin and his martian se utilizan 24 moldes distintos para Juanin, de los que se obtienen 34 fragmentos, y 14 moldes para his martian, con 18 fragmentos adicionales. En total, cerca de 40 moldes permiten componer los 58 fragmentos que conforman esta obra.

Se aplican 26 colores diferentes a cada obra, combinados para la creación exclusiva de cada versión. Detalles como los ojos, las pupilas, el casco, la mochila, las zapatillas o los lápices refuerzan su carácter narrativo y artístico.

Como todas las creaciones de Lladró, las piezas pertenecientes a Art Editions son el resultado de un laborioso proceso de elaboración artesanal que tiene lugar, de principio a fin, en la sede central de la marca en Valencia.