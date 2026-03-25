Vehicle Tech Week Europe anuncia asociaciones estratégicas con PAVE Europe, ASAM y FISITA

UKi Media & Events, el organizador de Vehicle Tech Week Europe, anunció hoy nuevas asociaciones estratégicas con PAVE Europe (Partners for Automated Vehicle Education), ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) y FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile). Estas alianzas refuerzan el papel del evento como un hub global clave para las tecnologías que darán forma a la próxima era de la movilidad vehicular.

Con lanzamiento en Stuttgart, Alemania, del 23 al 25 de junio de 2026, Vehicle Tech Week Europe reúne tres de los principales eventos de UKi Media & Events — Automotive Testing Expo, Autonomous Vehicle Tech Expo y Automotive Interiors Expo — en una plataforma integrada diseñada para satisfacer las necesidades de una industria cada vez más convergente.

Asociaciones que amplían experiencia y alineación industrial

PAVE Europe, ASAM y FISITA aportan una profunda experiencia en ingeniería, automatización, seguridad, simulación, pruebas, validación, estandarización y experiencia de usuario. Su participación respalda la misión de Vehicle Tech Week Europe de fomentar la colaboración interdisciplinaria, promover las mejores prácticas globales y acelerar el progreso hacia una movilidad segura, inteligente y sostenible.

Marius Dupuis, CEO de ASAM e.V., comentó: «Nos complace profundizar nuestra colaboración con UKi Media & Events. Esta asociación nos permite presentar nuestros estándares, iniciativas y actividades a una audiencia profesional más amplia y expandir el diálogo y la colaboración de expertos a través de disciplinas e industrias. ASAM conecta a expertos que moldean la tecnología del mañana mediante estandarización precompetitiva. Nuestra colaboración con UKi Media & Events genera sinergias emocionantes al ampliar el alcance e impacto de las discusiones de expertos, ofreciendo valor tanto para ASAM como para la industria de la movilidad en general. Esperamos construir sobre esta asociación».

Sumándose a este sentimiento colaborativo, Guido Di Pasquale, director general de PAVE Europe, comentó: «En PAVE Europe creemos que el diálogo abierto y la colaboración en todo el ecosistema de movilidad son esenciales para generar comprensión y confianza pública en la tecnología de vehículos automatizados. Esta asociación con Vehicle Tech Week Europe brinda una oportunidad importante para interactuar con líderes de la industria, responsables de políticas e innovadores y discutir las oportunidades y desafíos que darán forma al futuro de la movilidad. Esperamos contribuir a la conversación y ayudar a asegurar que el desarrollo de vehículos autónomos y conectados en Europa sea informado, inclusivo y transparente».

Chris Mason, CEO de FISITA, comentó: «Nos complace profundizar nuestra colaboración con UKi Media & Events. Esta asociación nos permite conectarnos con una audiencia más amplia de líderes de la industria, ingenieros y expertos para expandir el diálogo y la colaboración entre disciplinas automotrices y de movilidad. FISITA conecta a una alianza de líderes, ingenieros y partes interesadas internacionales para facilitar el avance de la estrategia y tecnología de movilidad, en beneficio de la industria, las personas y el planeta. Nuestra colaboración con UKi Media & Events a través de eventos y publicaciones complementarias apoya el avance del liderazgo colaborativo de pensamiento dentro de la industria».

Un entorno unificado para todo el ecosistema de tecnología vehicular

Vehicle Tech Week Europe crea un punto de encuentro integral para ingenieros, diseñadores, especialistas en validación, fabricantes y proveedores que trabajan en ciclos de desarrollo interconectados. Junto a líderes en autonomía, electrificación y movilidad digital, los participantes se involucrarán en un programa integrado de exposiciones, conferencias y presentaciones de innovación durante cinco días dinámicos.

Darren Whitehead, director de Portafolio de Grupo para Vehicle Tech Week, dijo: «El apoyo de estas organizaciones líderes subraya la posición de Vehicle Tech Week como la plataforma definitiva para todo el ecosistema de tecnología vehicular. Al unir especialistas en autonomía, pruebas, interiores, seguridad y estandarización, Vehicle Tech Week proporciona el entorno ideal para una colaboración significativa en la industria».

Notas para editores

Vehicle Tech Week Europe, que se celebrará en Stuttgart del 23 al 25 de junio de 2026, es el nuevo evento emblemático para la industria automotriz y de movilidad. Une Automotive Testing Expo, Autonomous Vehicle Tech Expo y Automotive Interiors Expo en un único destino multidisciplinario para innovación y colaboración.

Además de las tres ferias comerciales, los asistentes experimentarán:

InteriVision Forum: experiencias de cabina del futuro y diseño sensorial.

experiencias de cabina del futuro y diseño sensorial. Automotive Interiors Innovation Showcase: avances en conceptos y materiales de interiores.

avances en conceptos y materiales de interiores. New Product Zone: presentaciones de productos por primera vez de proveedores globales.

presentaciones de productos por primera vez de proveedores globales. Autonomous Vehicle Tech Conference: sistemas inteligentes que moldean la autonomía.

sistemas inteligentes que moldean la autonomía. Automotive Testing Expo Innovation Showcase: innovaciones en medición, validación e ingeniería de precisión.

innovaciones en medición, validación e ingeniería de precisión. Ceremonia de Premios Vehicle Tech Week

Vehicle Tech Week Europe está diseñado para quienes diseñan, construyen, validan y financian la próxima era de la movilidad.