La Vicente del Bosque Football Academy presenta en Madrid sus proyectos deportivos para 2026

La Vicente del Bosque Football Academy ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid su calendario de proyectos deportivos para 2026 en un acto de gran relevancia institucional y deportiva, presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La mesa presidencial, compuesta por cuatro exseleccionadores nacionales —José Antonio Camacho, Javier Clemente, Fernando Hierro y el propio Vicente del Bosque—, ha querido hacer un guiño al próximo Mundial de Fútbol de 2026 que disputará España.

El evento ha reunido a destacadas figuras del fútbol, representantes institucionales y profesionales del ámbito deportivo y mediático, en un encuentro que ha puesto en valor no solo la trayectoria del exseleccionador Del Bosque, sino también su legado humano y su compromiso con la formación de jóvenes a través del deporte.

El director de la Academia, Pau Albertí, ha sido el encargado de presentar los proyectos actuales y futuros, dando a conocer las líneas de actuación para el próximo año, centradas en la expansión de la red de campus a nivel nacional e internacional, así como en la consolidación de sus dos grandes torneos: la Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament y la Mallorca International Football Cup – Vicente del Bosque, destacando la formación integral de jóvenes futbolistas y la proyección internacional de la entidad como ejes clave de su desarrollo.

Ambos eventos volverán a situar a Mallorca como un destino de referencia para el fútbol base internacional y cuentan con un sólido respaldo institucional, reflejado en la presencia de Juan Antonio Amengual, alcalde del Ajuntament de Calvià; Paco Ferrer, coordinador de turismo del Govern de les Illes Balears; Marco Taboas, director gerente de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca; y Javier Tascón, teniente de alcalde de deportes del Ajuntament de Calvià.

En el ámbito deportivo, figuras como Fernando Hierro, Javier Clemente, Raúl González e Iván Helguera, junto a otros referentes del sector como Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y David Aganzo, presidente de la AFE, coinciden en destacar la figura de Vicente del Bosque como un referente indiscutible, tanto por su trayectoria profesional como por sus valores personales. Hierro ha subrayado que «cuando Vicente llama, es prácticamente obligatorio estar», mientras que Raúl ha recordado su papel clave en sus inicios en el Real Madrid.

Por su parte, Vicente del Bosque ha puesto el foco en la filosofía de la Academia, basada en la educación a través del deporte: «El fútbol es casi todo bueno, y hay que aprovecharlo para mejorar las conductas desde dentro». Esta metodología ya ha permitido la participación de más de 25.000 alumnos de 28 nacionalidades, reflejando el alcance y la dimensión internacional del proyecto.

Con esta hoja de ruta, la Vicente del Bosque Football Academy refuerza su compromiso con el desarrollo del talento joven, consolidando sus campus y torneos como plataformas de referencia en el ámbito del fútbol formativo.