Alayan refuerza su oferta de equipos de alquiler con la adquisición de la empresa Valquisa

Alayan, sociedad del Grupo TESYA especializada en servicios de alquiler de equipos y maquinaria para empresas que operan en la industria y en la ejecución de infraestructuras y eventos, anuncia la adquisición de la sociedad Valquisa.

Esta operación, en línea con el plan industrial anunciado a comienzos de año, tiene como objetivo reforzar el liderazgo en el alquiler de equipos y maquinaria mediante una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones, con inversiones previstas en el sur de Europa.

Empresa ubicada en Zaragoza, con más de 35 años de trayectoria, delegaciones en Zaragoza y Almunia y una flota de más de 800 unidades entre maquinaria y equipos, Valquisa se dedica al alquiler de maquinaria para construcción, industria, sector de servicios, energético, medio ambiente y agricultura.

La empresa se distingue por su fuerte orientación al cliente, su conocimiento técnico y un enfoque centrado en la calidad. Características que hacen que esta iniciativa sea plenamente coherente con la visión industrial y operativa de la empresa del Grupo TESYA, grupo europeo con un sólido posicionamiento en España a través de empresas como Finanzauto, referente en la provisión de soluciones industriales.

«Tal y como anunciamos durante nuestra reunión anual celebrada el pasado mes de enero en Milán, el refuerzo de nuestra presencia territorial en España es una prioridad, ha comentado Vincent Albasini, Director general de Alayan. La incorporación de Valquisa y de su fundador y director, Francisco Poves Royo, así como las futuras aperturas en Barcelona, Madrid Sur y Valencia Norte, son el resultado de nuestro compromiso».

«La adquisición de Valquisa nos permite reforzar aún más nuestra oferta y consolidar nuestro papel como referente en el alquiler profesional» ha declarado Pedro Torres, Director de Alayan Rentals Iberia. «También nos permite mejorar nuestra presencia en Zaragoza, una zona estratégica tanto desde el punto de vista geográfico como comercial, aprovechando las oportunidades que ofrece nuestro sector. Trabajaremos para garantizar una integración fluida, manteniendo la continuidad de los servicios y poniendo en valor a las personas».

«La integración en Alayan y en el Grupo TESYA responde a una lógica estratégica y refuerza el posicionamiento de la compañía en su mercado» ha señalado Francisco Poves Royo, antiguo gerente de Valquisa. «Esta operación permitirá potenciar sus capacidades y generar nuevas oportunidades de desarrollo en línea con la evolución del sector».