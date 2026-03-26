El cáncer colorrectal será el tumor más diagnosticado en España en 2026

El cáncer colorrectal se ha convertido en el segundo responsable del mayor número de muertes por cáncer a nivel mundial (9,3 %), situándose solo por detrás del de pulmón. Además de este impacto en la mortalidad, las cifras de incidencia siguen en aumento. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este tumor será el más diagnosticado en España durante este año 2026, con una estimación de 44.132 nuevos casos. Concretamente, será el segundo más frecuente en hombres —tras el de próstata—, y en mujeres —solo por detrás del de mama—.

«Hablar del cáncer es clave para mejorar su prevención. No podemos permitir que el miedo nos impida pronunciar su nombre. Tratarlo con naturalidad y sin mitos, difundir las posibilidades de diagnóstico precoz y animar a todas las personas a escucharse con atención es lo que nos permite avanzar y acceder a las soluciones que hoy existen», comenta Susana Silva, superviviente de cáncer colorrectal.

Aunque la edad continúa siendo el principal factor de riesgo, aumentando la prevalencia a partir de los 50 años, existen otros factores de riesgo que son modificables como el consumo de alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo, y una dieta pobre en frutas y verduras. «La prevención del cáncer colorrectal tiene dos pilares fundamentales y que dependen de nosotros: el llevar un estilo de vida saludable con dieta mediterránea y ejercicio moderado y, por otro lado, el diagnóstico precoz, por lo que es fundamental participar en programas de cribado de este tipo de tumor», comenta la Dra. María Carmen Riesco, oncóloga médica del Hospital 12 de octubre de Madrid.

Gracias a estos programas y a la concienciación, los especialistas esperan observar un incremento en la supervivencia de los pacientes en los próximos años. Así lo confirma la Dra. Riesco: «Cuando el cáncer colorrectal se diagnostica en estadios tempranos conseguimos supervivencias superiores al 90 %. En fases tempranas, puede ser necesario solo un tratamiento quirúrgico mientras que, en estadios más avanzados, necesitaremos tratamientos complementarios como la quimioterapia».

Precisamente para fomentar la prevención, Merck, compañía de ciencia y tecnología, impulsa #EscuchaATuColon, una campaña que cuenta con el aval de la Fundación Sandra Ibarra, y que saca a las calles de Madrid a un equipo de walkers para informar y concienciar a la población sobre la sintomatología asociada a este tipo de cáncer: presencia de sangre en las heces, cambios en el ritmo intestinal o pérdida de peso inexplicable, fatiga o cansancio y malestar abdominal persistente.

Además, durante el recorrido, los walkers han animado a los viandantes a realizar el test de síntomas online que Merck tiene disponible en su web. Esta sencilla herramienta permite evaluar los síntomas más comunes del cáncer colorrectal y, en función de las respuestas, sugiere los pasos a seguir, remitiendo al médico de atención primaria o especialista si fuera necesario y sin pretender proporcionar un diagnóstico.

En línea con el compromiso de la compañía, Macarena López, directora de la Unidad de Oncología de Merck en España, destaca el propósito detrás de esta activación: «En Merck entendemos que nuestra responsabilidad va más allá del desarrollo de tratamientos; tenemos el deber de impulsar la educación sanitaria. Con #EscuchaATuColon queremos poner en manos de los ciudadanos herramientas útiles, como nuestro test de síntomas online, que actúa como un triaje preliminar. Queremos que la población pierda el miedo a consultar y entienda que la información siempre es la mejor prevención».

Acerca de Merck

Merck es una compañía líder en ciencia y tecnología con presencia en los sectores de Healthcare, Life Science y Electronics. Comenzó su actividad en 1668 en Alemania y actualmente cuenta con un equipo formado por más de 62.000 personas en 65 países que trabajan, a través de la innovación, para ayudar a crear, mejorar y prolongar vidas, acelerar el avance científico e impulsar la vida digital bajo una visión común: «Inspirando el descubrimiento, impulsando a la humanidad».

En 2024 Merck en España ha cumplido 100 años. La compañía tiene una amplia presencia con tres plantas de producción (biotecnológica, farmacéutica y química) y está comprometida, junto a otros agentes sociales y empresariales, en dar respuesta a los grandes retos económicos y sociales del país, como el desarrollo del talento femenino, el impulso de la excelencia científica y los cambios que la tecnología y la innovación introducen en la sociedad.

Merck cuenta con políticas de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y comportamiento empresarial ético, alineadas con acuerdos internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Pacto Verde Europeo y la Carta Mundial de Conducta Responsable. Es posible consultar el último Informe de Sostenibilidad de la compañía aquí.

La compañía tiene los derechos globales sobre el nombre y la marca comercial de Merck internacionalmente. Las únicas excepciones son Estados Unidos y Canadá, donde los diferentes sectores de negocio de Merck KGaA, Darmstadt, Germany operan como MilliporeSigma en Life Science, EMD Serono en Healthcare y EMD Electronics en Electronics.

www.merckgroup.com/es-es