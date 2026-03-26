Catamaranes Río Sil inaugura la temporada 2026 con 6.000 reservas y una programación cultural única

Catamaranes Río Sil, empresa especializada en paseos en catamarán por los Cañones del Sil en la Ribeira Sacra, inaugura oficialmente la temporada 2026 con datos que superan las expectativas: más de 6.000 reservas confirmadas entre grupos y particulares en las primeras semanas de campaña.

El arranque de temporada refleja el creciente interés por el turismo fluvial y paisajístico en la Ribeira Sacra, uno de los enclaves naturales más singulares de Galicia. Además suma el atractivo del enoturismo siendo una de las zonas más representativas de la viticultura heroica y de montaña en Europa. Los Cañones del Sil, además de formar parte de la Red Natura 2000, ofrecen un escenario único que cada año atrae a visitantes de toda España y del extranjero.

Nuevo sistema de reservas online

Junto con la apertura de temporada, Catamaranes Río Sil pone en marcha un nuevo sistema de reservas totalmente renovado, accesible desde su web oficial catamaranesriosil.com. La nueva plataforma integra un renovado sistema de motor de reservas y gestión de disponibilidad en tiempo real, y conecta con portales de distribución turística ampliando así el alcance a viajeros nacionales e internacionales.

Con este sistema, los usuarios pueden consultar horarios, tarifas y disponibilidad, y completar su reserva de forma sencilla e inmediata, tanto desde dispositivos móviles como desde escritorio. Los grupos y empresas disponen además de una vía específica de contacto para solicitar presupuestos personalizados.

Cultura y espectáculo sobre el Sil

Una de las grandes apuestas de Catamaranes Río Sil para 2026 es la consolidación de su programa de travesías temáticas, que combinan la belleza del paisaje con experiencias culturales y artísticas de primer nivel. A lo largo de la temporada se celebrarán travesías teatralizadas, conciertos en vivo y presentaciones de libros a bordo, convirtiendo el catamarán en un escenario flotante sobre los Cañones del Sil.

Esta línea de programación, que ya cosechó una excelente acogida en temporadas anteriores, consolida a Catamaranes Río Sil como algo más que una empresa de turismo fluvial: una plataforma de difusión cultural en uno de los parajes más espectaculares de Galicia.

La programación detallada de estas actividades estará disponible en catamaranesriosil.com.

Sobre Catamaranes Río Sil

Catamaranes Río Sil opera desde el Embarcadero A Abeleda, en Castro Caldelas (Ourense), y ofrece travesías por los Cañones del Sil para particulares, grupos y eventos privados. La empresa es reconocida por contar con el mejor servicio de guía entre los operadores de catamarán del Río Sil, que combina conocimiento del territorio, patrimonio y naturaleza para ofrecer una experiencia diferencial. Además, en esta nueva campaña incorporarán travesías con guías en inglés.

La reserva está disponible en su página web: catamaranesriosil.com