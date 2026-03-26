La Comunidad de Madrid inicia la digitalización de RR.HH. para más de 200.000 empleados con Cegid Peoplenet

En 2019, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) impulsó en el ámbito sanitario el Proyecto Magma, con el objetivo de crear una plataforma integral y común para todos los centros sanitarios, que sirviera como único repositorio de datos de plantilla y efectivos del personal del SERMAS, sustituyendo la tecnología obsoleta utilizada hasta la fecha. Desde entonces, Cegid Peoplenet ha dado servicio a más de 60.000 trabajadores sanitarios.

La implantación del programa de nóminas de Cegid «ha permitido además multiplicar por más de un 500% la velocidad de procesado de nóminas en los cierres de mes, alcanzando un ritmo de hasta cinco nóminas por segundo, lo que supone un salto significativo en eficiencia administrativa», según indica Julián Alonso Fernández-Pacheco, Jefe de Área de SSII Corporativos de RR.HH. de Madrid Digital, Dirección de Sistemas de Información Corporativos de la Comunidad de Madrid.

Ahora, la Comunidad de Madrid ha decidido extender la solución Cegid Peoplenet al resto de colectivos, consolidándola como la referencia tecnológica para la transformación digital en la gestión de nómina y talento de más de 200.000 trabajadores. La solución permitirá integrar en un sistema único los diferentes regímenes jurídicos y convenios colectivos del personal de la administración madrileña, impulsando una transformación global de los actuales sistemas de gestión de recursos humanos y función pública, y estableciendo un estándar corporativo para la Comunidad de Madrid basado en Cegid Peoplenet para la Administración pública.

Entre las funcionalidades más destacadas que permiten automatizar los procesos de nómina y RR.HH. con Cegid Peoplenet en la Administración pública se encuentran: : los procesos selectivos, que gestionan desde la convocatoria hasta la resolución de la oferta de empleo público; la administración de personal, con herramientas para gestionar la organización y la relación de puestos de trabajo; la política retributiva, que garantiza el cumplimiento normativo en nóminas y presupuestos; la gestión del talento, orientada a atraer, seleccionar y formar a los empleados públicos; y un portal de autoservicio que mejora la autonomía y agiliza los trámites cotidianos

En palabras de Daniel López Paíno, director de la Unidad de Negocio HCM ILA (Iberia, Latam y África) de Cegid: «Para Cegid es un orgullo acompañar a la Comunidad de Madrid en este paso decisivo. La extensión de Cegid Peoplenet al conjunto de empleados públicos refuerza nuestro compromiso con la modernización de la Administración y con la mejora continua de la gestión de personas en el sector público».

Por su lado, Julián Alonso Fernández-Pacheco ha valorado durante el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos de 2026 el impacto de este proyecto: «Por su alcance y número de usuarios, podríamos estar ante uno de los proyectos de digitalización de recursos humanos más relevantes que se están desarrollando actualmente en Europa» indicó.

Con esta ampliación, la Comunidad de Madrid da un paso más en la digitalización de sus recursos humanos, confiando en la experiencia y el liderazgo de Cegid para garantizar un servicio moderno, eficiente y alineado con las nuevas necesidades de la Administración pública.