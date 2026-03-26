Dolores Cortés lanza su colección 2026 de baño, ya disponible en su tienda online

La firma española de moda baño Dolores Cortés presenta su colección 2026, ya disponible a través de su tienda online, con una propuesta centrada en prendas de baño y complementos para la próxima temporada primavera-verano.

La colección reúne una amplia variedad de bañadores, bikinis y cover ups, configurando una oferta orientada a quienes buscan anticiparse al cambio de estación y preparar su armario estival.

Una colección centrada en la moda baño

La nueva propuesta mantiene el enfoque característico de la diseñadora, con especial protagonismo de las prendas de baño como eje central de la colección. Los diseños combinan estética y funcionalidad, adaptándose a diferentes estilos y preferencias.

Además, la colección incorpora distintas líneas organizadas por tipos de prendas y patrones, facilitando la búsqueda y selección por parte del usuario.

Experiencia de compra online

La tienda online de la firma presenta una estructura intuitiva y de navegación sencilla, permitiendo acceder de forma ágil a las distintas categorías de producto. A través de la plataforma, los usuarios pueden explorar tanto la colección principal como la línea LOLA-DOLORES CORTÉS.

Este enfoque digital busca mejorar la experiencia de compra y facilitar el acceso a la colección completa desde cualquier ubicación.

Preparando la temporada primavera-verano

Con el lanzamiento de la colección 2026, Dolores Cortés refuerza su posicionamiento en el sector de la moda baño, apostando por una propuesta que combina diseño, variedad y accesibilidad online.

La nueva colección se presenta como una opción para quienes desean renovar su vestuario de cara a la temporada estival, en un momento clave del calendario marcado por la llegada de la primavera y la planificación de los meses de verano.