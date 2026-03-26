NACEX publica su Memoria de Sostenibilidad 2025

NACEX, la firma de mensajería urgente de Logista, ha publicado su nueva Memoria de Sostenibilidad. Parte del informe de gestión consolidado de Logista, el documento proporciona una visión integral del rendimiento social, laboral y ambiental de la compañía durante el ejercicio 2024-2025, periodo de especial relevancia por la celebración de su 30 aniversario.

A este respecto, Manuel Orihuela, director general de NACEX, explica: «La nueva Memoria de Sostenibilidad es una muestra del camino que estamos recorriendo para desarrollar nuestra actividad de forma responsable y coherente con nuestros valores. Compartirla nos permite ofrecer una visión clara y comprensible de cómo trabajamos y de los compromisos que asumimos con las personas y el medio ambiente».

La Memoria de Sostenibilidad 2025 de NACEX destaca la determinación de la compañía por ofrecer un servicio excelente. Este esfuerzo se apoya en la mejora continua, la adopción de tecnologías de vanguardia y la medición constante de la satisfacción de los clientes. Un buen ejemplo es el Servicio de Atención al Cliente. En el ejercicio 2024-2025, gracias a un nuevo VoiceBot, la línea de atención gratuita vio reducida la tasa de abandono en un 12,32 %, pese a que las llamadas habían aumentado un 72,21 %. Además, en el mismo periodo, el ChatBot integrado en la web corporativa fue capaz de responder de forma autónoma al 70 % de las consultas recibidas.

El documento también pone de relieve el trabajo que ha hecho NACEX por crear para sus colaboradores un entorno laboral seguro, inclusivo y en constante evolución. Como parte de Logista, NACEX ha integrado la conciliación laboral y familiar, la diversidad y la igualdad de oportunidades en su estrategia de Recursos Humanos. Asimismo, la compañía impulsa la mejora continua tanto de empleados como de franquiciados mediante programas de formación adaptados a las necesidades de cada perfil.

Otro de los ejes de la Memoria de Sostenibilidad de NACEX es la gestión ambiental que ha realizado en el ejercicio 2024-2025 para minimizar el impacto de su actividad en el entorno, compromiso que forma parte de su estrategia y cuenta con la total implicación de su Red de franquicias. En este sentido, NACEX ha reducido un 7,5 % su huella de carbono por expedición respecto al periodo anterior. Para ello, han sido claves el programa de ayudas para la electrificación de la flota Eco Mobility y la expansión de la red NACEX.shop, que ya suma más de 4.000 puntos de conveniencia en España y Portugal.

Asimismo, NACEX aplica el ecodiseño, las prácticas de circularidad y una política de compras responsable. También pone en marcha iniciativas para incrementar la eficiencia energética de sus centros, apostando por la monitorización de los consumos, el reemplazo de luminarias, la mejora del aislamiento y la renovación de los equipos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). En esta misma línea, la compañía ha establecido que todas las nuevas instalaciones tengan la certificación LEED Gold como requerimiento interno obligatorio.

Paralelamente, en 2025 y a través de Logista, NACEX obtuvo la medalla de plata de ECOVADIS, que certifica el desempeño en sostenibilidad en áreas como el medio ambiente, las prácticas laborales y los derechos humanos, la ética y las compras sostenibles.

Finalmente, la Memoria de Sostenibilidad 2025 recoge las alianzas estratégicas de NACEX con organizaciones y eventos relacionados con la mejora de la salud y la investigación médica, el apoyo a los colectivos más vulnerables y la apuesta por la cultura y el deporte. Estas colaboraciones incluyen desde proyectos históricos como el Desafío NACEX o las alianzas con ASDENT, FEM, FEDER, Fundación Josep Carreras y Casa Ronald McDonald, hasta otras más recientes como con la Hexagon Cup, RNA Padel Tour y Women Padel Oysho, entre otros.

«La Memoria de Sostenibilidad 2025 no es solo un ejercicio de rendición de cuentas, sino una herramienta para seguir avanzando y mejorar. Nuestro objetivo es continuar construyendo un modelo de negocio sólido, responsable y alineado con las expectativas de clientes, colaboradores y de la sociedad en su conjunto», concluye Manuel Orihuela.

Sobre NACEX

NACEX, que dispone de una amplia gama de servicios, forma parte de Logista, el distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en Europa. NACEX cuenta con una flota de más de 2.600 vehículos y más de 4.300 colaboradores, así como con una red de 35 plataformas, más de 300 franquicias en España, Portugal, Andorra y Benelux, y más de 4.000 puntos NACEX.shop en España y Portugal.

Sobre Logista

Logista es uno de los mayores operadores logísticos de Europa y está especializada en la distribución a canales de proximidad. Sirve regularmente a más de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Polonia y facilita el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama de productos de conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y loterías, entre otros. Además, destaca por ser la mayor red de transporte en España que, además, está certificada en seguridad alimentaria. Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados integrado por cerca de 8.000 empleados directos y cuenta con un número elevado de colaboradores como los franquiciados de Nacex, los delegados de Logista Parcel, conductores, etc. Empleados y colaboradores trabajan todos centrados en dar servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus necesidades.