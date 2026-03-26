El Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base consolida un modelo de fútbol base educativo y seguro

El Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base continúa consolidándose como un referente nacional no solo en el ámbito deportivo, sino también en la promoción de un modelo de fútbol base centrado en la educación, la seguridad y los valores.

Celebrado del 27 al 30 de diciembre de 2025 en Ibiza, el torneo reunió a 46 equipos y más de 750 jugadores y jugadoras de entre 8 y 15 años, en un entorno que combina competición y formación durante el periodo navideño.

En este contexto, uno de los pilares del evento es su compromiso con la creación de espacios seguros para la infancia y la adolescencia, desarrollado en colaboración con el proyecto Zona Segura, especializado en la prevención y actuación ante situaciones de riesgo en entornos deportivos. Gracias a esta alianza, el torneo ha implementado medidas como el compromiso ético de los clubes, un canal confidencial de protección, acciones de sensibilización dirigidas a jugadores y familias y la elaboración de mapas de riesgo.

De este modo, el Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base sitúa la seguridad y el bienestar de los jóvenes en el centro, promoviendo un entorno libre de violencia y basado en el respeto, la igualdad y el compañerismo.

El carácter educativo del torneo se vio reforzado con la participación del creador de contenido Marc Chabe, quien compartió con los jóvenes jugadores la importancia de aprovechar al máximo la oportunidad que brindan este tipo de competiciones. Durante su intervención, destacó el valor de conocer a otros jugadores, convivir con equipos de diferentes contextos y quedarse con la experiencia formativa que ofrece el fútbol base, más allá del resultado.

En esta línea, la presencia de clubes destacados del panorama nacional como el FC Barcelona, Villarreal CF, Real Sociedad de Fútbol o Deportivo de La Coruña contribuye no solo a elevar el nivel competitivo del torneo, sino también a enriquecer el intercambio de valores entre los participantes, fomentando el respeto, el compañerismo y el aprendizaje dentro y fuera del terreno de juego.

De cara a su próxima edición, prevista del 27 al 30 de diciembre de 2026, el Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base reafirma su apuesta por un modelo de deporte base en el que competir también implica educar, proteger y acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Este compromiso seguirá siendo posible gracias a la colaboración con entidades públicas y privadas, siendo el evento cofinanciado con el fondo del impuesto del turismo sostenible del Govern de les Illes Balears.

El Trofeu Fibwi Ibiza de Fútbol Base se posiciona así como un ejemplo de cómo el deporte puede y debe ser un entorno seguro, formativo y transformador para las nuevas generaciones.