Atos y Bondalti refuerzan su alianza estratégica en la transformación digital de la industria química

En un contexto en el que la industria química se enfrenta a una creciente presión para modernizar sus infraestructuras tecnológicas, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la seguridad de sus sistemas industriales, las iniciativas de transformación digital se han convertido en un elemento clave para garantizar la competitividad y la continuidad de las operaciones.

Bondalti es el mayor grupo químico de Portugal y uno de los principales productores de cloro-álcali y anilina en la Península Ibérica, suministrando productos esenciales a múltiples cadenas industriales. El programa de transformación tecnológica, iniciado en octubre de 2023, tiene como objetivo aumentar la eficiencia operativa, reforzar la resiliencia de los sistemas y acelerar la innovación en un sector donde la fiabilidad y la continuidad son fundamentales.

El proyecto surgió de la necesidad de evolucionar un conjunto de aplicaciones críticas para el negocio, algunas con décadas de antigüedad, responsables de soportar procesos esenciales en las áreas industriales de la compañía. La modernización se planteó como un programa estructurado y progresivo, garantizando la continuidad operativa y la transición hacia una arquitectura tecnológica moderna, segura y escalable, alineada con las mejores prácticas del sector.

En este proceso, los equipos conjuntos de Atos y Bondalti han transformado soluciones legacy en aplicaciones web modernas, accesibles desde ordenadores, tabletas y dispositivos móviles. Las nuevas soluciones se integran en un ecosistema digital centralizado y se apoyan en una arquitectura cloud de Microsoft Azure con .NET MVC, lo que permite consolidar un stack tecnológico actual, evolutivo y preparado para incorporar nuevas capacidades digitales en el futuro.

La colaboración abarca múltiples áreas clave para las operaciones industriales, entre ellas:

• Logística, con la implantación de sistemas de Track & Trace y kioscos de auto check-in para conductores;

• Gestión de la producción, mediante aplicaciones orientadas a mejorar el control, la trazabilidad y la visibilidad en tiempo real de las operaciones en planta;

• Gestión energética, fomentando la integración de la información para un mayor seguimiento y optimización del consumo;

• LIMS (Laboratory Information Management System), reforzando la fiabilidad e integridad de la información analítica.

Uno de los elementos diferenciales de este programa ha sido la incorporación de modelos de inteligencia artificial en el ciclo de desarrollo y programación de nuevas soluciones. El uso de IA por parte de los equipos técnicos ha permitido acelerar el desarrollo, mejorar la calidad del código, reducir errores y aumentar la capacidad de innovación continua, reforzando así la respuesta a las necesidades del negocio.

En términos de eficiencia operativa, la digitalización y centralización de las aplicaciones han reducido significativamente las tareas manuales, las redundancias y el riesgo de errores humanos. La disponibilidad de información en tiempo real ha mejorado la toma de decisiones, incrementado la visibilidad transversal de los procesos y acortado los tiempos de ejecución en diversas operaciones críticas.

En cuanto a resiliencia y seguridad, la nueva arquitectura cloud incorpora mecanismos avanzados de control de accesos, copias de seguridad automáticas, actualizaciones continuas de los sistemas y una mayor robustez frente a incidentes. La estandarización tecnológica ha reducido la dependencia de soluciones aisladas y ha incrementado la capacidad de mantenimiento y evolución futura.

Más allá de la modernización tecnológica, esta colaboración representa un hito estratégico en el proceso de transformación digital de Bondalti, sentando las bases de una industria más conectada, eficiente, segura y orientada al dato.

En un sector que suministra materias primas esenciales a múltiples cadenas de valor, la modernización tecnológica de las operaciones desempeña un papel clave para garantizar una mayor fiabilidad, eficiencia y seguridad en el suministro de productos químicos fundamentales para la economía y la sociedad.

«Esta colaboración con Atos ha sido clave para acelerar la digitalización de nuestro negocio. Al estructurar e integrar los datos de forma coherente, estamos sentando las bases para un uso cada vez más inteligente de la información. En un contexto en el que la inteligencia artificial depende de la calidad de los datos, este es un paso esencial para reforzar nuestra competitividad y capacidad de innovación», afirma Nélio Marques, director de IT de Bondalti.

«Para Atos es un privilegio reforzar nuestra colaboración con Bondalti, apoyando la modernización y digitalización de aplicaciones críticas que sustentan sus operaciones industriales. Esto nos permite contribuir activamente a la transformación tecnológica de uno de los principales grupos de la industria química en Portugal, impulsando la evolución de sistemas esenciales hacia una base tecnológica más moderna, segura y preparada para el futuro. Al trabajar conjuntamente en ámbitos como la logística, la gestión de la producción, la energía o los sistemas LIMS, buscamos impulsar mejoras en la eficiencia operativa, optimizar el acceso y la calidad de la información y generar las condiciones para un uso cada vez más dinámico y orientado a los datos. La incorporación de inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones críticas está acelerando la transformación digital de Bondalti», señala João Nunes, Head of Growth de Atos Portugal.

Con esta iniciativa, Atos refuerza su posición como socio estratégico en la transformación digital de la industria, combinando conocimiento tecnológico, experiencia industrial y un enfoque integral en la ejecución de programas críticos.