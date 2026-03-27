Clean Air Metals recibe financiación provincial y ofrece actualización sobre el proyecto Thunder Bay North

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Compañía») (TSX.V: AIR)(FRA: CKU)(OTCQB: CLRMF) se complace en ofrecer una actualización sobre su proyecto de minerales críticos Thunder Bay North («TBN»), de su propiedad al 100 %, en el noroeste de Ontario.

Actualización sobre financiación de la compañía

La Compañía ha sido aprobada para recibir hasta 200.000 dólares en financiación gubernamental como parte del Ontario Junior Exploration Program (OJEP), que se utilizarán para avanzar en los trabajos en el objetivo Escape down-plunge de 2,5 km de longitud, donde recientemente intersectó 53 m de mineralización de grado recurso en el primer sondeo de exploración (Figura 1 y comunicado del 20 de octubre de 2025).

«Ontario está liderando el esfuerzo para asegurar los minerales que impulsarán nuestra economía y reforzarán nuestra soberanía», afirmó Stephen Lecce, ministro de Energía y Minas. «A través del OJEP, estamos respaldando a empresas como Clean Air Metals Inc. para avanzar en proyectos prometedores aquí en casa, desbloqueando recursos, creando empleo y construyendo una economía canadiense más autosuficiente y segura».

Además, la Compañía continúa manteniendo conversaciones con posibles socios estratégicos que comparten su visión positiva sobre la fortaleza a largo plazo de los mercados de metales del grupo del platino (PGM) y del cobre, de cara a cualquier anuncio de financiación para avanzar en sus objetivos estratégicos de 2026 (comunicado del 12 de enero de 2026).

Sólidos fundamentos para los mercados de PGE y cobre

Aunque la reciente incertidumbre económica global ha tenido un impacto negativo en casi todos los precios de las materias primas, los recientes precios récord alcanzados por el oro y el platino, así como la fuerte recuperación del precio del paladio, refuerzan la creencia de la compañía de que los fundamentos subyacentes son y seguirán siendo sólidos. El platino y el paladio siguen beneficiándose de una oferta primaria limitada procedente de Sudáfrica y Rusia, mientras que la demanda de autocatalizadores para estos metales se mantiene robusta. Al mismo tiempo, el cobre está respaldado por una fuerte demanda a largo plazo derivada de la electrificación, la expansión de redes y las iniciativas de transición energética, en un contexto de descenso de las leyes del mineral y una cartera de proyectos limitada. En conjunto, estos factores seguirán proporcionando una sólida base económica para el proyecto Thunder Bay North.

Actualización del desarrollo del proyecto y exploración

La Compañía continúa avanzando en aspectos clave del proyecto, incluyendo:

Actualizar el caso de negocio de una planta independiente para Thunder Bay North que creará una vía de desarrollo paralela.

Preparar un nuevo programa de pruebas metalúrgicas para confirmar el potencial rendimiento de molienda por encargo.

Iniciar discusiones de diseño preliminar para la carretera de acceso al emplazamiento y la infraestructura eléctrica, con la participación activa de comunidades de las Primeras Naciones.

Colaborar con agencias gubernamentales provinciales y federales en oportunidades futuras de financiación para el proyecto.

Continuar avanzando en las actividades de permisos de Exploración Avanzada con el Gobierno de Ontario.

Planificación detallada de estudios geofísicos terrestres y perforación para la siguiente fase del programa de exploración del objetivo Escape down-plunge.

Mike Garbutt, presidente y CEO, comentó: «Nos gustaría agradecer al Gobierno de Ontario su apoyo al proyecto a través del programa OJEP. Esta aportación de capital no dilutivo representa una contribución importante para empresas júnior de exploración como Clean Air Metals y demuestra un fuerte respaldo al desarrollo mineral por parte del gobierno provincial».

Persona cualificada

Mike Garbutt, PEng, MBA, Persona Cualificada conforme al National Instrument 43-101 y presidente y CEO de la Compañía, ha revisado y aprobado toda la información técnica contenida en este comunicado de prensa.

Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una compañía de desarrollo y exploración que avanza su proyecto insignia de minerales críticos Thunder Bay North («TBN»), de su propiedad al 100 %, ubicado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y cercano a infraestructuras existentes, alberga dos (2) depósitos —Current y Escape— separados por solo 2,5 km. En conjunto, los depósitos contienen un recurso mineral indicado de 13,8 Mt con 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (Informe Técnico del Proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), con un importante potencial de expansión en profundidad.

Uno de los pocos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de relaciones duraderas con las comunidades locales de las Primeras Naciones. El proyecto TBN tiene el potencial de desarrollarse como una fuente segura de metales raros del platino, así como de otros metales críticos como cobre, níquel y cobalto, para el sector manufacturero de Norteamérica. Las preocupaciones continuas sobre el suministro futuro de platino están impulsando los precios a máximos históricos, con claros beneficios para una futura operación minera en TBN. Con su equipo técnico consolidado, Clean Air Metals se compromete a avanzar el proyecto TBN y crear valor a largo plazo para los accionistas.

Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el proyecto de minerales críticos Thunder Bay North está ubicado dentro del área abarcada por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce las contribuciones de la Nación Métis de Ontario, Región 2, y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia de la zona.

La Compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y el respeto hacia quienes han vivido, transitado y utilizado estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals está comprometida con la preservación del patrimonio indígena y con la construcción, fomento y promoción de una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones.

Más información en www.cleanairmetals.ca