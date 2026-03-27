DiBooq amplía su Channel Manager de alquiler vacacional con condiciones de reserva estacionales y globales

DiBooq amplía su Channel Manager para alquiler vacacional con nuevas funciones que permiten gestionar las condiciones de reserva de forma flexible. Con estas mejoras, los anfitriones de apartamentos y casas de vacaciones pueden adaptar su estrategia de alquiler de manera aún más precisa a la demanda estacional y gestionar las reglas de reserva de forma centralizada en todos los portales conectados.

Con la introducción de las condiciones de reserva estacionales, ahora es posible definir estancias mínimas, días de llegada y salida, así como la duración máxima de las estancias en función de cada temporada. Estas configuraciones se aplican en todos los canales y se sincronizan automáticamente con las principales plataformas de reserva, como Airbnb, Booking.com y el grupo Vrbo: www.dibooq.com/es/propietario-casa-vacacional/channel-manager-alquiler-vacacional/

En el alquiler vacacional, las diferencias estacionales desempeñan un papel clave. Mientras que en temporada alta suelen preferirse estancias más largas, en los periodos de menor demanda puede resultar más conveniente permitir reservas más cortas para aumentar la ocupación. Las nuevas funciones de DiBooq permiten reflejar estas diferencias de forma precisa y sencilla.

Reglas de reserva estacionales para mejorar la ocupación

Los propietarios pueden, por ejemplo, establecer que durante la temporada alta se aplique una estancia mínima de siete noches con llegada y salida en sábado. Esto ayuda a evitar huecos en el calendario de reservas y a optimizar la ocupación durante los periodos de mayor demanda.

En temporada baja, en cambio, pueden permitirse estancias más cortas para atraer a más huéspedes y facilitar reservas espontáneas.

Nuevas condiciones de reserva globales en el Channel Manager

Además de las reglas estacionales, DiBooq ha incorporado nuevas condiciones de reserva globales en su Channel Manager. Entre ellas se incluyen el tiempo de antelación para reservar, el tiempo de preparación entre estancias y la ventana de reservas. Estas opciones ofrecen a los anfitriones un mayor control sobre cuándo y bajo qué condiciones los huéspedes pueden reservar su alojamiento.

Principales funcionalidades:

Definir el tiempo mínimo de antelación para las reservas

Los anfitriones pueden establecer con cuánta antelación se pueden realizar las reservas. Por ejemplo, es posible configurar que las reservas deban hacerse como mínimo dos días antes de la llegada. De esta forma se garantiza tiempo suficiente para la organización y la comunicación con los huéspedes.

Planificar tiempo de preparación entre reservas

Con la función de tiempo de preparación se puede bloquear automáticamente un periodo entre dos estancias. Por ejemplo, se puede reservar un día adicional para la limpieza, el mantenimiento o la preparación del alojamiento.

Establecer una ventana de reservas

La ventana de reservas determina con cuánta antelación los huéspedes pueden reservar un alojamiento. Para anfitriones que están empezando, limitar esta ventana puede ofrecer mayor flexibilidad a la hora de definir su estrategia de alquiler a futuro.

«Las nuevas condiciones de reserva estacionales y las funciones de control global ofrecen a los anfitriones aún más flexibilidad para gestionar sus alojamientos vacacionales», explica el equipo de DiBooq. «Especialmente cuando se comercializa en varias plataformas de reserva, es fundamental poder gestionar las reglas de reserva de forma sencilla y centralizada».

Disponibilidad y precios

Las nuevas funciones están disponibles desde ahora para todos los usuarios del software de alquiler vacacional de DiBooq. El software está disponible para hasta cinco alojamientos desde 14 € al mes (neto) en suscripción anual más IVA.

Para más información: Los 5 mejores Channel Manager para alquiler vacacional: comparativa completa 2026

Sobre DiBooq GmbH

DiBooq es un software todo en uno para alquiler vacacional, ideal para gestionar entre 1 y 15 alojamientos turísticos. La solución ayuda a los anfitriones a gestionar de forma eficiente las tareas diarias relacionadas con sus propiedades.

El Channel Manager integrado ofrece conexiones directas con Airbnb, Booking.com y el grupo Vrbo, incluyendo FeWo-direkt, Expedia y Abritel. La plataforma se complementa con su propio sistema de reservas online, una página web de reservas, automatizaciones y una conexión inteligente entre propietarios y property managers. De este modo, los anfitriones pueden optimizar sus procesos, ahorrar tiempo, aumentar la ocupación y ofrecer a sus huéspedes una experiencia de reserva profesional.

Vídeos

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