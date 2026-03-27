El ranking, publicado en marzo de 2026, es el primer estudio del mercado español que evalúa agencias de Generative Engine Optimization (GEO) con un baseline replicable: 15 prompts ejecutados en sesión limpia en ChatGPT-4o, Claude Sonnet, Gemini 1.5 Pro y Perplexity Pro. Los prompts y la metodología son públicos, lo que permite a cualquier empresa reproducir el análisis de forma independiente.

Elevam —firma resultante de la integración de FullSEO y FullWeb, ambas incluidas en el Top 50 de mejores agencias SEO de España de Forbes (https://forbes.es/ultima-hora/226785/top-50-las-mejores-agencias-seo-de-espana-2023/)— obtiene 86 puntos sobre 100 gracias a su Protocolo HSA (Human · Search · AI), un sistema que cruza 32 prompts en cuatro modelos de IA generando 384 respuestas analizadas por cliente. Webpositer alcanza la segunda posición con 82 puntos y Human Level cierra el podio con 71.

El estudio se publica en un contexto de cambio acelerado. Según Funcas, el uso frecuente de ChatGPT en España ha pasado del 4 % al 28 % entre 2023 y 2025. En paralelo, los datos de Ahrefs muestran que Google AI Overviews reduce el CTR del primer resultado orgánico hasta un 58 %. Para las empresas, aparecer en las respuestas de IA cuando un usuario pregunta por su sector se ha convertido en una prioridad competitiva.

Las 10 agencias evaluadas: Elevam (86), Webpositer (82), Human Level (71), Rodanet (67), Internet República (66), Elogia (56), BIGSEO (55), iSocialWeb (50), Good Rebels / Aukera (46) y Línea Gráfica (44). La metodología combina el baseline en modelos de IA con una auditoría de siete criterios: metodología GEO documentada, presencia en LLMs, casos públicos, infraestructura, contenido, liderazgo sectorial y trayectoria.

Asier López Ruiz, CEO de Elevam, señala: «El mercado de agencias GEO en España está todavía muy verde. Muchas firmas han añadido el término a su web, pero pocas pueden demostrar cómo miden si un cliente aparece en ChatGPT o no. Nuestro Protocolo HSA existe para eso: que la medición sea replicable, no una captura de pantalla. Si no puedes repetir el dato mañana con la misma metodología, no es un servicio, es anecdótica».

El ranking completo está disponible en MarketingDirecto.com (https://www.marketingdirecto.com/imprescindibles/imprescindibles-digital/las-10-mejores-agencias-geo-de-espana-en-2026-primer-ranking-con-baselines-en-4llms).