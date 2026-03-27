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Fernando Savater: «ETA intentó parar el progreso democrático y fue derrotada»

El filósofo Fernando Savater protagonizó en el espacio Ágora UTAMED un encuentro en el que alternó reflexión y crítica con declaraciones directas sobre la actualidad política, el nacionalismo o el papel de la prensa, en una conversación que no eludió los asuntos más controvertidos del momento.

Fernando Savater: "ETA intentó parar el progreso democrático y fue derrotada"
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Una clase magistral para unos pocos afortunados. El espacio Ágora, foro de pensamiento impulsado por UTAMED, acogió un encuentro con el filósofo y escritor Fernando Savater, en una sesión marcada por la reflexión, la ironía y el análisis crítico de la actualidad política, cultural y social.

Durante la conversación, conducida por el periodista y director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, Savater repasó algunos de los momentos clave de su trayectoria intelectual y personal, destacando el valor de la literatura como herramienta de formación y libertad. En este contexto, el autor subrayó la importancia de una de sus obras más emblemáticas al afirmar: «La Infancia Recuperada es el libro que más se parece a mí».

El encuentro también abordó cuestiones de actualidad política, donde el filósofo se mostró especialmente contundente: «En este momento no hay nadie que vaya en contra de la democracia más que un separatista». Sus palabras generaron un intenso debate entre los asistentes, consolidando el carácter abierto y plural del espacio Ágora. 

En este contexto, Savater también reflexionó sobre el terrorismo de ETA y su legado, afirmando que «ETA peleaba, mataba para algo y ahora vivimos en ese algo», en referencia a la evolución política del País Vasco y al peso actual del nacionalismo. En este sentido, se proclamaba rotundamente: «ETA intentó parar el progreso democrático y fue derrotada».

Savater no evitó tampoco hacer referencia a episodios relevantes de su vida profesional, señalando con claridad: «Me echaron de El País por Carne Gobernada más que por mis artículos», en alusión a las circunstancias que rodearon su salida del histórico diario.

La dimensión existencial y filosófica de su pensamiento estuvo igualmente presente en la sesión. En este sentido, reflexionó sobre el papel de la religión en la sociedad con una de sus características afirmaciones: «Si no fuésemos mortales, no habría religiones».

Finalizó su intervención con una mirada hacia el conocimiento y la educación, dos pilares fundamentales en su obra escrita, dejando una última reflexión cargada de ironía: «Un ignorante entiende lo que ignoran los demás».

El encuentro concluyó con un diálogo abierto con los asistentes, en el que se abordaron cuestiones como la democracia, la violencia o la eutanasia, reafirmando el carácter participativo y plural del espacio Ágora UTAMED.

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