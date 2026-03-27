Merchant Payments Ecosystem anuncia los ganadores de los MPE Awards 2026

Merchant Payments Ecosystem (MPE) anunció hoy los ganadores de los MPE Awards 2026, reconociendo a las empresas y personas que impulsan la innovación, el liderazgo y el impacto medible en toda la cadena de valor de los pagos para comercios. Entregados durante la gala de los MPE Awards en Berlín el 18 de marzo, los premios anuales celebraron la excelencia en aceptación de pagos, orquestación, finanzas embebidas, banca abierta, fraude y cumplimiento, identidad, liquidación, innovación liderada por comerciantes y más.

Con 177 candidaturas presentadas este año, los MPE Awards 2026 destacaron la escala, la competitividad y la diversidad de la innovación que está dando forma al futuro de los pagos para comercios. El tema central de los premios de este año fue «Transformación a través de la confianza y la resiliencia».

«Los ganadores de los MPE Awards 2026 demuestran que el futuro de los pagos para comercios estará determinado no solo por la innovación, sino por la confianza, la resiliencia y el valor medible para los comerciantes. Estamos orgullosos de reconocer a las empresas y líderes que están ayudando a hacer avanzar la industria y estableciendo nuevos estándares en todo el ecosistema», afirmó Andy Ivanis, socio de MPE 2026.

Los ganadores de los MPE Awards 2026 son:

Aceptación de pagos para comerciantes del año – Checkout.com

Solución de pagos más innovadora – Prommt

Mejor solución de pagos transfronterizos – Thunes

Mejor solución de orquestación de pagos – APEXX Global

Mejor solución de finanzas embebidas / BaaS – finmid

Mejor proveedor de plataforma / marketplace – Shopify

Mejor solución de banca abierta / pagos A2A – Token.io

Mejor uso de IA y datos para comercio y empoderamiento del cliente – Shopify

Mejor solución de riesgo, fraude y cumplimiento – Elavon

Mejor solución de identidad, onboarding y autenticación – ID-Pal

Mejor método de pago local o alternativo – Bumper Iberia

Mejor solución internacional de liquidación y liquidez – Fireblocks

Influencer del año de MPE – Christian Pirkner

Premio a la mejor innovación startup / scaleup – Unetix

Premio del presidente: iniciativa de pagos para comerciantes del año – Air Europa & Hands In

El programa de este año también incluyó varias menciones «Highly Commended», subrayando la calidad y competitividad de los premios 2026. En conjunto, los ganadores reflejan un mercado centrado en el rendimiento, la confianza, la adaptabilidad y el valor a largo plazo para los comerciantes.

Los MPE Awards continúan destacando la amplitud de la transformación que se está produciendo en el panorama de los pagos, desde la aceptación de pagos y la prevención del fraude hasta la IA, la banca abierta, las finanzas embebidas y la liquidación internacional. Al reconocer la excelencia en todo el ecosistema, MPE pone de relieve a las organizaciones y líderes que están estableciendo nuevos estándares para la industria.

Para ver la lista completa de ganadores y entrevistas, visitar www.merchantpaymentsecosystem.com/awards

Sobre Merchant Payments Ecosystem (MPE)

Merchant Payments Ecosystem (MPE) es la mayor conferencia, exposición y comunidad de pagos para comercios en Europa, centrada en adquisición con tarjeta, pagos alternativos, servicios para comerciantes, POS, pagos móviles y aceptación de pagos online.

MPE conecta a comerciantes, adquirentes, PSPs, procesadores de pagos, esquemas, reguladores, pasarelas, proveedores de hardware/software POS, fintech innovadoras y todas las demás partes activas en el ecosistema de aceptación de pagos.

www.merchantpaymentsecosystem.com

Sobre los MPE Awards 2026

Los MPE Awards reconocen a empresas y personas que impulsan la innovación en la aceptación de pagos para comercios. Establecidos en 2010, siguen siendo los únicos premios europeos que reconocen la excelencia en adquisición con tarjeta, procesamiento, servicios PSP y tecnologías de pago emergentes.

La estatuilla de los MPE Awards, elaborada en una serie limitada cada año, ha sido diseñada este año por el reconocido escultor eslovaco Pavol Dubina. La escultura orgánica en bronce y baño de oro refleja el tema de la «mano guía».

Para ver la lista completa de ganadores y entrevistas, visitar www.merchantpaymentsecosystem.com/awards

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