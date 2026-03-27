Nueva edición de V-Valley Tech Summit, el gran punto de encuentro del ecosistema tecnológico

Tras el éxito de la primera edición, V‑Valley Tech Summit se consolida como un foro de referencia para el sector donde fabricantes líderes, partners y expertos tecnológicos comparten visión, conocimiento y casos reales en torno a áreas clave como cloud, ciberseguridad, inteligencia artificial, data, infraestructura o movilidad, entre otras.

V-Valley Tech Summit contará un año más con un completo programa de ponencias, mesas redondas y espacios de networking, diseñados para fomentar la colaboración entre fabricantes, partners y clientes finales, reforzando el papel del canal como motor de la transformación digital. Dos días repletos de charlas técnicas donde los más de 300 participantes podrán conocer todas las novedades a través de demos, casos de éxito y contenido puramente tecnológico.

«V‑Valley Tech Summit es un reflejo del compromiso de V-Valley con el ecosistema tecnológico y con partners. Se ha convertido en espacio de encuentro donde compartir conocimiento, generar oportunidades reales de negocio y seguir acompañando a clientes en sus proyectos de innovación», destaca Hugo Fernández, Consejero Delegado de V-Valley.

«Encuentros como V‑Valley Tech Summit son fundamentales para compartir visión, generar colaboración entre fabricantes y partners, y avanzar hacia un modelo de ciberseguridad más consultivo, recurrente y orientado a resultados», añade Alberto López, Country Manager Security en V-Valley.

En este sentido, el Alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, considera que «este encuentro que acogerá la capital abulense no sólo reunirá a expertos en las materias que se van a tratar, de suma importancia ante los vertiginosos avances y transformaciones que se están produciendo, sino que pondrá la ciudad en el foco de la innovación tecnológica. Igualmente, mostrará al mundo el patrimonio de Ávila y la situará como referente entre los destinos de congresos y turismo MICE».

«Encuentros como V-Valley Tech Summit en Ávila gozan de especial relevancia ya que ofrecen un lugar de encuentro privilegiado para fomentan la colaboración entre el sector público y privado en un ámbito tan importante en la actualidad como es el de la ciberseguridad. Este tipo de iniciativas fomentan el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos, empresas tecnológicas y profesionales del sector, reforzando la capacidad colectiva de respuesta para poder avanzar hacia un entorno digital más seguro, mejorando así la protección de ciudadanos y organizaciones» afirma Primitivo de Nova Lorca, Inspector Jefe de Policía Nacional y Coordinador Nacional de C1b3rwall.

«Que un evento sobre las tecnologías avanzadas de la dimensión de V-Valley Tech Summit se celebre en Ávila, donde el tejido empresarial está compuesto por un 90% de pymes y autónomos que también necesitan unos servicios tecnológicos, es de vital importancia para demostrar que la tecnología es accesible para todos», ha señalado Diego Díez, Presidente de CEOE Ávila, quien ha agradecido la elección de la ciudad «para la celebración de un congreso humaniza la tecnología y muestra lo que puede hacer por la sociedad».