Los seguros de viaje para Semana Santa crecen un 12% marcados por el cambio de destinos internacionales

El sector de los seguros de viaje afronta la campaña de Semana Santa con una sólida perspectiva de crecimiento. Los últimos datos de AXA Partners, entidad transversal del Grupo AXA que ofrece una amplia gama de soluciones en servicios de asistencia, seguros de viaje y protección de créditos, indican que la contratación para este periodo ha aumentado un 12%, impulsada por la creciente movilidad internacional y una mayor percepción del riesgo entre los viajeros.

Este crecimiento convive con un cambio en la elección de los destinos motivada por el contexto geopolítico. La inestabilidad en Oriente Medio ha provocado una reorientación de la demanda hacia entornos percibidos como más estables, con un desplazamiento hacia Europa y América. En este escenario, Estados Unidos se consolida como el destino internacional preferido por los españoles, seguido de Reino Unido, México, Italia, Marruecos y Francia.

La duración media de los viajes para esta Semana Santa se sitúa en los nueve días. Además, se observa una dualidad en la planificación: mientras que los desplazamientos más largos, que comienzan al inicio de las vacaciones escolares, se han contratado con una antelación media de 37 días, las salidas en fechas próximas al Jueves Santo responden a una lógica de última hora. Esta última tendencia, muy arraigada en el mercado español, hace prever que las ventas sigan creciendo los próximos días.

El crecimiento de los viajes al extranjero está teniendo un impacto directo en la siniestralidad, que mantiene una evolución al alza en línea con el auge del turismo y el mayor uso del seguro. Las incidencias más frecuentes incluyen afecciones de salud leves y problemas logísticos como retrasos o pérdidas de equipaje.

En paralelo, se observa un crecimiento sostenido de los costes sanitarios en el extranjero. En países como Estados Unidos, una atención médica de urgencia puede superar los 1.500 dólares, mientras una intervención quirúrgica simple alcanzar los 15.000 dólares.

En este contexto, los seguros de viaje con coberturas intermedias y completas continúan concentrando la mayor parte de la contratación.

Maite Trujillo, Country Manager de AXA Partners en España y responsable de seguros de viaje en Asia, Oriente Medio y África, explica: «En un contexto de incertidumbre internacional, el viajero es cada vez más consciente de la importancia de viajar protegido. Desde AXA Partners recomendamos anticipar la contratación del seguro y elegir el nivel de protección que mejor se adapte al destino, especialmente en países con costes sanitarios elevados».