El 71% de usuarios usará su vehículo eléctrico en Semana Santa ante el incremento del combustible

En plena operación salida de Semana Santa, marcada por 16,5 millones de desplazamientos previstos por la Dirección General de Tráfico, el vehículo eléctrico deja de ser alternativa urbana para consolidarse en carretera. Según el II Observatorio de Movilidad de Zunder, tres de cada cuatro conductores utilizarán su coche eléctrico para viajar, confirmando un cambio de hábito reflejado en la planificación de los trayectos.

Zunder, operador líder en infraestructura de carga ultrarrápida en el sur de Europa, presenta los resultados de su encuesta a más de 2.200 usuarios: el vehículo eléctrico ha dejado de ser opción de ciudad para convertirse en herramienta de movilidad diaria.

Estos datos llegan con la aceleración del mercado. Según la DGT, la operación salida de Semana Santa 2026 arranca el 27 de marzo con 16,5 millones de desplazamientos. El vehículo eléctrico ocupa un lugar consolidado con el aumento de ventas. Según AEDIVE y GANVAM, las matriculaciones crecieron un 41% en enero de 2026 y un 61,3% en febrero. Los turismos eléctricos acumulan un crecimiento del 38,5%. El 71% de los encuestados prevé utilizar su vehículo eléctrico para viajar en Semana Santa y un 20% aún no lo ha decidido.

El 85% de los encuestados utiliza su vehículo eléctrico tanto en trayectos urbanos como interurbanos y solo el 6% lo reserva para la ciudad. El perfil del conductor evoluciona hacia un uso completo. El 43% realiza entre 10.000 y 20.000 km al año y el 49% supera los 20.000 km. Destaca la intensidad de uso, por encima de la media. Cuatro de cada diez conductores realizan más de siete trayectos anuales de más de 250 km y el 87% hace al menos tres. La carga en ruta se consolida como hábito.

La infraestructura de carga influye en la planificación. El 68% tiene en cuenta los puntos de carga al elegir destino y para un 27% es determinante. Para el 32%, ya no supone preocupación, reflejando un desarrollo que permite afrontar desplazamientos largos con normalidad.

Por otro lado, el 80% de los usuarios inicia sus cargas a través de la app. El 44% utiliza tarjeta o llavero RFID y uno de cada tres recurre a sistemas como Plug&Charge o Autocharge. El pago directo con tarjeta en el cargador cae al 6%.

El 91% de los conductores planifica la ruta antes de salir. El 59% lo hace siempre y el 32% cuando no conoce el trayecto, consolidándose como hábito.

«La movilidad eléctrica ya es una realidad y los datos de esta Semana Santa lo confirman. Tres de cada cuatro conductores viajarán por carretera con su vehículo eléctrico, lo que demuestra que la confianza en el vehículo y en la infraestructura está consolidada. Zunder lleva años construyendo la red que lo hace posible, con más de 200 estaciones ultrarrápidas que cubren el 90% de las principales vías de España y conectan con el sur de Europa, pensadas para que cada conductor pueda planificar, cargar y continuar su viaje con comodidad y seguridad», afirma Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder.