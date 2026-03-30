AEICE impulsa nuevas oportunidades para pymes en construcción industrializada

El Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León (AEICE) ha impulsado nuevas vías de negocio para pymes del sector en el marco de Rebuild 2026, principal evento internacional de edificación en España, con el objetivo de acelerar la transformación del sector mediante la industrialización.

Según el director de AEICE, Enrique Cobreros, la financiación, la innovación y el talento son los tres aspectos críticos para el avance de la construcción industrializada en España, tal como se destacó en una mesa de expertos celebrada durante el evento.

Aunque la industrialización ya aporta rentabilidad a algunas empresas, su adopción generalizada aún afronta desafíos en estos tres ejes. En este sentido, Cobreros señaló que el talento no se refiere solo a la atracción de nuevos profesionales, sino también a garantizar su formación continua, en un contexto donde apenas un diez por ciento del sector cuenta con capacitación específica.

Asimismo, la innovación, impulsada por la colaboración entre empresas, clústeres y centros tecnológicos, es imprescindible para mejorar procesos e implementar soluciones industrializadas. Por su parte, la financiación, especialmente mediante colaboración público privada, resulta fundamental para que estas mejoras puedan desplegarse de manera efectiva en las empresas.

De este modo, la combinación de talento capacitado, innovación continua y financiación estratégica permite que la industrialización evolucione de manera sostenible.

Estos ejes están alineados con la hoja de ruta de AEICE en el marco del proyecto Construaliza, que impulsa la transformación del sector en Castilla y León mediante una estrategia público privada con cinco ámbitos: empresarial, administrativo, financiero, formativo y de gobernanza.

El objetivo es reducir costes y plazos, aumentar la calidad, generar empleo cualificado y posicionar a la comunidad como referente nacional. Actualmente, Castilla y León cuenta con cuatro mil seiscientas setenta y ocho empresas vinculadas a la construcción industrializada desde 2020, de las que solo veintitrés están especializadas y ochocientas doce producen componentes aplicables a ambos modelos.

Según AEICE, alcanzar un quince por ciento de industrialización permitiría superar los seiscientos cincuenta millones de euros en ventas anuales en España. En Castilla y León, con cinco mil viviendas al año, las ventas podrían situarse en torno a los setenta y cinco millones de euros.

AEICE ha participado en Rebuild 2026, celebrado en IFEMA Madrid, con un stand compartido junto a seis empresas asociadas, reforzando la visibilidad del sector con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Además, ha organizado encuentros Laboratorio de Alianzas, patrocinados por Contratas y Obras San Gregorio, facilitando reuniones estratégicas. Las empresas han desarrollado un gran trabajo en estos encuentros, llenando el stand con más de cuarenta profesionales y agentes de entidades como Ingennus, Syltec, Grupo Construcía o Molins Precast.

El stand ha recibido la visita de representantes institucionales y de Gema Travería, directora de Rebuild. También se presentó la cátedra Construyendo un hábitat de vanguardia, impulsada junto a la Universidad de Valladolid.

Asimismo, se han expuesto los avances de la Red de Clústeres de Construcción y se ha anunciado el Congreso IC2, en Santander.