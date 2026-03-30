Aero 3D: la evolución del microblading llega desde Brasil

La depilación excesiva fruto de modas del pasado, la enfermedad o el paso del tiempo, son amenazas sobre la salud de las cejas y a menudo desdibujan su forma natural.

Cuando esto ha sucedido, las personas afectadas son esclavas del maquillaje diario para conservar la expresión deseada, aunque a menudo con dudosos resultados y una gran inversión de coste y tiempo, todos los días.

El microblading es una técnica de maquillaje semipermanente para las cejas, tanto femeninas como masculinas, que consiste en introducir un pigmento bajo la capa más superficial de la piel, reproduciendo el efecto del pelo de una forma hiperrealista.

Los pelos recreados con microblading se mezclan con los naturales reconstruyendo una nueva ceja donde es imposible diferenciar unos de otros. Las cejas son un elemento clave de la comunicación facial, sin cejas se pierde expresión.

Aproximadamente el 40 % de la población española ha recurrido a algún tratamiento estético en algún momento, siendo las técnicas de mirada (como el microblading) una de las categorías con mayor crecimiento.

Mas allá de las fronteras, Brasil es conocido por ser cuna de nuevas tendencias estéticas, así como por la belleza y culto al cuerpo de su población.

Aunque el microblading tiene raíces asiáticas, Brasil se ha convertido en una potencia en procedimientos de micropigmentación «pelo a pelo» (técnica tebori), donde la búsqueda de un aspecto natural y rejuvenecedor es clave.

A mediados de la década de 2010, la técnica comenzó a popularizarse masivamente, desplazando en parte a los tatuajes de cejas tradicionales más intensos, ofreciendo un efecto «lifting» en el rostro.

Recientemente Brasil ha vuelto a innovar mediante el desarrollo de la técnica Aero 3D, que mejora el resultado del microblading tradicional, mediante un procedimiento en que el confort y la relajación del cliente se establecen como prioridades para poder trabajar de forma más detallada y personalizada en sus cejas.

Aero 3D es un sistema de insensibilización cutánea que actúa en 3 dimensiones:

Aplicación de crema anestésica tópica: compuesta por hasta 3 principios activos con efecto insensibilizante y respetando el tiempo de acción necesario (20 minutos) para garantizar su máximo efecto. Penetración de la crema anestésica mediante aire comprimido: durante el tiempo de acción, se utiliza aire comprimido focalizado a una presión de hasta 30PSI (aprox. 2 ATM) y en ángulo de 90º sobre la piel para lograr la perpendicularidad con los poros de la piel (ostium folicular y glándulas sudoríparas), con este impulso la crema penetra desde el estrato corneo de la epidermis a través de los poros hasta anclarse en la dermis, donde actúa también sobre las terminaciones nerviosas, de esta forma se produce un efecto anestésico mas intenso y duradero, que redunda en la relajación y el confort del cliente. Favorecer el riego sanguíneo: mientras la crema anestésica esta aplicada y maximizando su efecto, el método Aero 3D aplica un masaje compresivo y relajante sobre el cuerpo del cliente, mediante una Capsula corporal de Gravedad Cero, para favorecer el riego sanguíneo y que así este llegue con más fuerza a zonas como las cejas y sus terminaciones nerviosas.

Resultados Aero 3D

Con Aero 3D, «Painless Microblading», se consigue una experiencia relajada y confortable para el cliente, que permite centrarse en la ejecución del tratamiento, buscando un resultado consensuado entre cliente y profesional, logrando así el máximo nivel de satisfacción en cada cliente y por tanto un compromiso a largo plazo para la definición de su expresión mediante el mantenimiento de sus cejas.

«Wow, no lo puedo creer, que resultado tan increíble y natural, nunca pensé que pudiera adaptarse tan bien a mis cejas, me encanta», destaca una de las clientas.

Microblading Studios, en Barcelona, es el centro de belleza especializado en microblading para cejas donde los clientes ya pueden beneficiarse de la nueva técnica pionera en España Aero 3D.