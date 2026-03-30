Champions Oncology nombra a Brian Alexander para su Consejo de Administración

Champions Oncology, Inc. (Nasdaq:CSBR), una organización líder en investigación oncológica traslacional, anunció hoy el nombramiento de Brian Alexander, MD, MPH, como miembro de su Consejo de Administración. El Dr. Alexander aporta una amplia experiencia en la intersección de la oncología, la ciencia de datos y el desarrollo de fármacos, habiendo ocupado puestos de alta dirección en organizaciones como Valo Health, Flagship Pioneering y Foundation Medicine. Su incorporación respalda la estrategia de Champions de ampliar el uso de datos clínicamente relevantes para informar el descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Champions está avanzando en un enfoque que conecta su cartera de modelos tumorales derivados de pacientes con conjuntos de datos moleculares y clínicos para impulsar una toma de decisiones más informada a lo largo del ciclo de desarrollo de fármacos. Esta base permite el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial para generar conocimientos más profundos sobre la biología de la enfermedad y mejorar los resultados de I+D. El nombramiento del Dr. Alexander refleja la continua inversión de la compañía en esta capacidad y su evolución hacia una plataforma de investigación traslacional más conectada.

«Brian aporta una combinación única de experiencia de liderazgo clínico, científico y basada en datos que se alinea estrechamente con la dirección que está tomando Champions», afirmó Ronnie Morris, presidente del Consejo de Administración de Champions Oncology. «A medida que seguimos ampliando nuestras capacidades de datos, su perspectiva nos ayudará a vincular mejor los modelos tumorales con datos multi-ómicos y de pacientes, acelerar el descubrimiento y apoyar un desarrollo clínico más eficiente».

«Estoy entusiasmado de unirme a Champions en un momento importante de su evolución», afirmó el Dr. Alexander. «La capacidad de conectar modelos tumorales bien caracterizados con conjuntos de datos ricos crea una oportunidad poderosa para profundizar en nuestra comprensión de la enfermedad y permitir un desarrollo terapéutico más informado. Espero trabajar con el equipo para avanzar en este enfoque».

Champions Oncology está construyendo una plataforma integrada centrada en modelos PDX, combinando tumores derivados de pacientes con datos moleculares y clínicos completos. Este enfoque mejora su capacidad para apoyar a socios a lo largo de todo el continuo de I+D oncológica, desde el descubrimiento temprano hasta el desarrollo traslacional, con una estrategia más informada por datos y orientada analíticamente.

Para obtener más información sobre cómo Champions Data Services impulsa el descubrimiento de fármacos oncológicos, visitar https://www.championsoncology.com/data-ecosystem

Sobre Champions Oncology

Champions Oncology es un proveedor global de servicios de investigación preclínica y clínica que ofrece soluciones integrales de I+D oncológica a organizaciones biofarmacéuticas. Con el banco más grande y mejor anotado de modelos de xenoinjertos derivados de pacientes (PDX) clínicamente relevantes y de malignidades hematológicas primarias, Champions ofrece datos innovadores y de la más alta calidad a través de plataformas propietarias in vivo y ex vivo. Aprovechando su amplia cartera de plataformas bioanalíticas de vanguardia, su innovadora plataforma de datos y analítica, y su excelencia científica, Champions permite el avance de programas de descubrimiento y desarrollo de fármacos oncológicos preclínicos en todo el mundo. Para más información, visitar www.ChampionsOncology.com.