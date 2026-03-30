Changan y CAOA refuerzan su compromiso a largo plazo con Brasil: R$ 5.000 millones y tecnología Flex-Fuel

Changan Automobile y CAOA marcaron hoy un nuevo capítulo para la industria automotriz de Brasil con la inauguración de una línea de producción altamente automatizada en Anápolis y la salida de línea del primer CHANGAN UNI-T fabricado en Brasil. La ceremonia, a la que asistieron el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y S.E. Zhu Qingqiao, de la Embajada de China en Brasil, señala una nueva etapa de industrialización de alta tecnología y movilidad verde en el país.

Este hito reafirma el compromiso de Changan con el mercado brasileño, respaldado por inversiones continuas en capacidad productiva, modernización tecnológica y manufactura avanzada. La inauguración da inicio a un nuevo ciclo de inversión de USD 950 millones (R$ 5.000 millones) para el período 2026-2028. Sumado a los USD 570 millones (R$ 3.000 millones) invertidos desde 2023, la inversión total en Anápolis alcanza USD 1.520 millones (R$ 8.000 millones), con una capacidad anual de 90.000 unidades.

«Para Changan, Brasil no es solo un lugar donde invertir, sino una tierra en la que asumimos el compromiso de construir un futuro a largo plazo», afirmó Zhu Huarong, presidente de China Changan Automobile Group.

Un avance decisivo en la ingeniería local

El UNI-T es el resultado de tres años de colaboración entre 200 ingenieros chinos y brasileños. En el centro de este desarrollo se encuentra el avanzado motor 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex, un tren motriz diseñado por Changan y calibrado por el equipo especializado de CAOA para funcionar con cualquier mezcla de etanol y gasolina.

Este SUV de «Next Level» fue sometido a 200.000 km de pruebas en los diversos climas de Brasil, lo que garantiza durabilidad, eficiencia y desempeño bajo los patrones de uso locales. Combina ingeniería global con innovaciones adaptadas al mercado brasileño, como un sistema de control por voz en portugués totalmente localizado y una cabina conectada, para ofrecer una experiencia ajustada a las necesidades de los conductores brasileños.

«El UNI-T representa mucho más que un nuevo modelo. Demuestra que Brasil puede consolidarse como un polo global de ingeniería y producción automotriz de alta tecnología», afirmó Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, copresidente de CAOA.

Impulsando el plan de reindustrialización de Brasil

El CHANGAN UNI-T es el eje de esta estrategia de motorizaciones localizadas. La inversión se centra en la digitalización de las líneas de ensamblaje y en la capacitación de la fuerza laboral, en apoyo al programa federal MOVER.

Sobre la base de esta tecnología Flex-Fuel y HEV, Changan prevé introducir una gama completa de versiones híbridas y electrificadas, fortaleciendo las cadenas de suministro locales y la I+D. Con más de 60 concesionarios previstos para abrir en 2026, Changan amplía su red comercial al tiempo que incorpora tecnologías avanzadas de fábrica y tren motriz al panorama industrial de Brasil, con el objetivo de liderar la próxima etapa de la movilidad inteligente y sostenible.