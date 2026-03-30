Changhong y Grundig anuncian una asociación estratégica

Changhong, una marca china líder de electrodomésticos, ha anunciado una asociación estratégica con la marca europea Grundig. En virtud del acuerdo, Changhong obtendrá la licencia de marca de Grundig en múltiples categorías clave de producto y mercados regionales estratégicos, y será responsable de las operaciones y el desarrollo internacional de la marca. La asociación representa un paso importante en la estrategia global y multimarca de Changhong.

La cooperación abarca las principales categorías de producto, incluyendo electrónica de consumo, grandes electrodomésticos, aire acondicionado y determinados pequeños electrodomésticos. Los mercados incluidos en la licencia comprenden Europa (excluyendo Turquía), la región Asia-Pacífico, la CEI y China. Aprovechando sus capacidades industriales globales, Changhong supervisará toda la cadena de valor de Grundig, abarcando desarrollo de producto, diseño, fabricación, ventas, logística y servicio al cliente, con estrategias localizadas adaptadas a los diferentes mercados.

Con más de 60 años de experiencia en la industria, Changhong ha desarrollado sólidas capacidades en electrodomésticos inteligentes, respaldadas por una fuerte capacidad de I+D, una cadena de suministro integrada verticalmente y una red global de fabricación y operaciones. Su negocio internacional abarca mercados clave como Europa, Australia, el sudeste asiático, Oriente Medio y América Latina, con bases de fabricación en países como la República Checa, Indonesia y Vietnam. Estas fortalezas proporcionan una base sólida para apoyar el desarrollo a largo plazo de marcas internacionales.

Fundada en 1945 y con sede en Núremberg, Alemania, Grundig es una consolidada marca europea de electrodomésticos con una larga trayectoria en electrónica de consumo y aparatos para el hogar. La marca se incorporó al grupo Arçelik, con sede en Turquía, en 2004 y actualmente opera en más de 55 países y regiones en todo el mundo, manteniendo un fuerte reconocimiento de marca en Europa.

Como parte de la estrategia internacional multimarca de Changhong, su marca propia CHiQ ha logrado avances constantes en el mercado europeo en los últimos años. Posicionada hacia segmentos de consumo masivo y más jóvenes, CHiQ se ha expandido mediante el desarrollo de canales locales, lanzamientos de productos y comunicación de marca, construyendo gradualmente presencia en el mercado en países europeos clave.

Con su fuerte herencia europea y su posicionamiento de gama media-alta, Grundig complementará el papel de CHiQ dentro de la cartera de marcas de Changhong, permitiendo una clara diferenciación y sinergia entre marcas. Se espera que, conjuntamente, ambas marcas refuercen la cobertura de canales, el alcance de mercado y la competitividad global de Changhong en Europa y en los mercados internacionales.

Changhong declaró que impulsará la asociación con una perspectiva de desarrollo sostenible a largo plazo, reforzando continuamente sus capacidades en producto, canales, marketing y servicio para apoyar el crecimiento estable de la marca Grundig a nivel internacional.