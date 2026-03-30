Quesos Don Apolonio revalida su posición como empresa CEPYME500 por segundo año consecutivo

Quesos Don Apolonio ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, como una de las empresas incluidas en la iniciativa CEPYME500, que identifica a las 500 pymes españolas que destacan por su crecimiento, capacidad de generación de valor, creación de empleo, innovación y proyección internacional.

En esta edición, la compañía se posiciona además como la única empresa del sector de la industria alimentaria de la provincia de Ciudad Real que forma parte de este listado.

Reconocimiento al crecimiento y la trayectoria empresarial

El programa CEPYME500 pone en valor a aquellas pequeñas y medianas empresas que lideran el crecimiento empresarial en España, reconociendo su contribución al desarrollo económico y su capacidad de adaptación en entornos competitivos.

La inclusión de Quesos Don Apolonio por segundo año consecutivo refuerza su evolución dentro del sector agroalimentario y su consolidación en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional.

Tradición familiar y compromiso con la calidad

Este reconocimiento es resultado del trabajo continuado de una empresa con más de un siglo de tradición en el ámbito ganadero y quesero, que ha sabido combinar la experiencia heredada con una apuesta constante por la mejora y la innovación.

Desde la compañía destacan el papel de su equipo humano, así como la confianza de clientes, distribuidores y colaboradores como elementos clave en su desarrollo.

Proyección de futuro

Quesos Don Apolonio mantiene su compromiso con la calidad y el origen de sus productos, apostando por llevar el sabor tradicional de su tierra a nuevos mercados y continuar fortaleciendo su posicionamiento dentro del sector.

Con este nuevo reconocimiento, la empresa reafirma su objetivo de seguir creciendo de forma sostenible, impulsando la innovación y consolidando su presencia en el ámbito internacional sin perder su esencia ligada al territorio y a la tradición quesera.