Sebas Guillem consigue un doble ‘Pase de Oro’ que ha dejado sorprendido a todo ‘Got Talent España’

La undécima edición de ‘Got Talent España’ ha vivido un momento sin precedentes que ya forma parte de la historia del formato. Sebas Guillem, el artista costarricense que ya había cautivado a todos en las audiciones, ha logrado lo impensable: asegurar su lugar en la gran final tras recibir su segundo ‘Pase de Oro’ de la temporada, esta vez de la mano de un entregado Santi Millán.

El camino de Sebas en el concurso ha sido meteórico. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando Paula Echevarría no dudó en pulsar el botón dorado durante las audiciones, adelantándose a un posible «no» de Risto Mejide y apostando a ciegas por su talento. En esta primera semifinal, el cantante regresó al escenario con una propuesta renovada, defendiendo un tema propio que demostró su dualidad única: esa capacidad de transitar entre la alegría contagiosa y una sensibilidad profunda nacida del dolor transformado en arte.

Tras una interpretación impecable que llenó el plató de emoción, el jurado se rindió a sus pies. Paula, visiblemente conmovida, llegó a sentenciar que Sebas «tiene que ganar esta edición». Incluso el siempre crítico Risto Mejide admitió la enorme dificultad de arriesgar con una canción inédita en una semifinal y salir victorioso.

Sin embargo, el giro definitivo de la noche llegó desde el lateral del escenario. Aunque Santi Millán solo disponía de un único ‘Pase de Oro’ para repartir entre las cuatro semifinales, la conexión con la música de Guillem fue instantánea. Tras un momento de máxima intimidad en el que Santi le pidió al artista que le cantara de cerca a Paula, el presentador no se lo pensó dos veces e irrumpió en la mesa para pulsar el botón dorado. «Es mejor que nosotros», sentenció Santi para justificar su decisión de catapultarlo directamente a la gran final.

Con este movimiento maestro, Sebas Guillem se consolida como el gran favorito de la edición. Gracias a la confianza ciega de Santi Millán y a su autenticidad arrolladora, el joven artista se convierte en el primer finalista oficial, demostrando que su talento está, literalmente, a otro nivel.