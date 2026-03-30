VYLA da la bienvenida a TEMOS AI a su red de expertos en energía

TEMOS AI se acaba de unir a la red de expertos en energía de VYLA Advisers.

Mediante esta alianza, TEMOS AI viene a reforzar todos los servicios que la red de expertos de VYLA Advisers ofrece, tales como los servicios de asesoría M&A, servicios periciales, estudios de viabilidad de proyectos de energías renovables, estudios de proyectos de autoconsumo C&I, asesoría en mercados de la energía o en contratos PPA.

TEMOS IA es una empresa que automatiza, optimiza y refuerza el cumplimiento regulatorio en el sector energético con la IA más avanzada y fiable, ofreciendo soluciones y servicios tales como:

Soluciones de IA para gestión, monitorización y análisis regulatorio en el sector energético.

Agentes de IA para ejecución autónoma de tareas en distintas etapas del desarrollo de proyectos energéticos.

Automatización de procesos documentales mediante IA: lectura, síntesis y generación de documentación técnica y regulatoria.

Diseño e implementación de workflows inteligentes en operaciones de proyectos energéticos.

Seguimiento automatizado de fuentes públicas y privadas mediante agentes autónomos de IA.

Automatización de procesos de Due Diligence regulatoria, técnica y documental con IA.

Análisis automatizado de puntos de conexión (capacidad, condicionantes ambientales, proyectos en tramitación, red disponible, etc.).

Identificación automática de red flags y condicionantes críticos en proyectos, en base a información pública y datos propios del cliente.

Gestión operativa automatizada con IA (contratos, RFQs, facturación, reporting, documentación para terceros, etc.).

VYLA (www.vyla.es/) es una comunidad de asesores y consultores independientes de primer nivel, con una vasta experiencia en el sector de la energía y una alta especialización, que se unen, configurando el equipo perfecto en cada proyecto, para ofrecer soluciones flexibles a medida de las necesidades de sus clientes.

VYLA ofrece un conjunto de servicios especializados que cubren un amplio abanico de necesidades financieras, contractuales, económicas, técnicas, de mercado y regulatorias de sus clientes en el sector de la energía. Abarcando una variedad de servicios que van desde la asesoría en M&A hasta la consultoría en proyectos de energías renovables, servicios periciales, asesoría de mercado y negociación de contratos y ahora, con la incorporación de TEMOS AI, soluciones de IA para la regulación de la energía.

Luis Villar, de VYLA Advisers, señala que «las soluciones de TEMOS AI serán claves en procesos como la identificación y delimitación de forma exhaustiva de los riesgos regulatorios inherentes a los proyectos de energía en cualquiera de sus fases de desarrollo o de operación al igual que en transacciones de proyectos, o para identificar todos los aspectos regulatorios que pueden afectar a un proceso litigioso y el impacto que cada norma implicada puede tener en ese tipo de procesos».

Xavier Riba, de TEMOS AI, destaca que «formar parte de la red de expertos de VYLA Advisers supone un gran paso estratégico para acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial avanzada en el sector energético. Compartimos con VYLA la visión de aportar rigor, excelencia técnica y máxima seguridad jurídica a nuestros clientes, combinando experiencia regulatoria y tecnología de vanguardia para transformar la complejidad normativa en una ventaja competitiva real».