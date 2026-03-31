Andrés Torres lidera una distribución urgente de alimentos para 450 familias en el sur del Líbano

El chef del restaurante Casa Nova y presidente de Global Humanitaria, Andrés Torres lidera este miércoles una acción urgente de distribución de alimentos en el sur del Líbano que permitirá atender a 450 familias en las localidades de Addousiye, Kfarwa y Hajjeh.

La intervención se desarrolla en una región especialmente tensionada por la escalada del conflicto. En los últimos meses, el sur del Líbano ha sido escenario de bombardeos recurrentes que han afectado a múltiples municipios, provocando víctimas civiles, destrucción de infraestructuras y desplazamientos de población. En este contexto, muchas familias viven en una situación de extrema vulnerabilidad y dependen cada vez más de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas.

La acción impulsada por Global Humanitaria tiene como objetivo garantizar el acceso inmediato a alimentos a familias que han visto deteriorarse rápidamente sus condiciones de vida. El aumento del precio de los alimentos, la inestabilidad y la pérdida de ingresos están dificultando el acceso a productos básicos en una zona donde la incertidumbre es constante.

«En terreno vemos cómo cada vez más familias no pueden cubrir algo tan básico como la alimentación diaria. Actuar ahora es clave para evitar que la situación se agrave aún más», señala Andrés Torres, que estará presente durante la distribución.

Esta intervención se enmarca en un contexto internacional especialmente preocupante. La escalada del conflicto en Oriente Medio está agravando la crisis alimentaria global, con previsiones que apuntan a que hasta 45 millones de personas podrían caer en hambre extrema en los próximos meses. A esta cifra se suman los más de 300 millones de personas que ya viven en situación de inseguridad alimentaria.

El impacto del conflicto va más allá de las zonas directamente afectadas. El encarecimiento del petróleo y del transporte está elevando el precio de los alimentos a nivel global, mientras que las dificultades logísticas están complicando la llegada de ayuda humanitaria. En este escenario, el hambre se está consolidando como una de las consecuencias más graves de los conflictos actuales.

Global Humanitaria mantiene su compromiso de actuar directamente en terreno en contextos de emergencia, con intervenciones centradas en la distribución de alimentos, la protección de la infancia y el apoyo a comunidades vulnerables. La organización subraya que, ante la magnitud de la crisis, actuar con rapidez es clave para salvar vidas.