Apartamentos 3000 adquiere un hotel en O Grove y creará puestos de trabajo para 15 familias pontevedresas

Apartamentos 3000, empresa con más de 25 años de trayectoria en el sector del alquiler turístico vacacional, ha adquirido recientemente la comercialización de un nuevo complejo hotelero en O Grove (Pontevedra).

Se trata del Hotel Mar del Norte 3000, enfocado especialmente a parejas, familias y turistas que quieran conocer Galicia en profundidad disfrutando de un entorno rural y tranquilo.

El Hotel Mar del Norte 3000 ofrece 152 camas turísticas, repartidas en 68 habitaciones individuales, dobles, triples o familiares completamente equipadas, muchas de ellas con vistas al mar. El complejo dispone, además, de piscina, jardines, pistas deportivas o restaurante para eventos, entre otras instalaciones.

La apertura de este nuevo hotel propiciará la creación de 15 puestos de trabajo en la localidad pontevedresa entre personal de recepción, mantenimiento y camareras de piso.

Para Agustín Jiménez, adjunto a Gerencia de Apartamentos 3000, la apertura de este nuevo hotel «es una muestra más de cómo en Apartamentos 3000 apostamos por Galicia como un destino turístico de calidad, no masificado y que, además, crea puestos de trabajo en el medio rural».

Jiménez explica que «en Apartamentos 3000 ofrecemos una solución en la cual los propietarios que deseen alquilar sus hoteles o apartamentos puedan encontrar en nuestra empresa el respaldo, la trayectoria y la solidez que necesitan en la gestión de sus alojamientos vacacionales».

Con estas nuevas aperturas, Apartamentos 3000 ya gestiona más de 30 complejos turísticos en Galicia, entre bloques de apartamentos y hoteles repartidos por las localidades de Ares, Barreiros, Foz, Aios, Noalla, Sanxenxo, Dorrón, O Grove, Illa de Arousa, Montalvo, Portonovo, Portosín, Revolta, Ribeira, San Vicente Do Mar, Vilagarcía de Arousa y Vilaxoan.

Solo en 2025 estos complejos turísticos acogieron a un total de 18.923 viajeros, repartidos en 6.544 reservas.