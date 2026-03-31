KAPRES Technology nombra CEO a Miguel Ángel Martín Monge para impulsar su crecimiento

KAPRES Technology anuncia el nombramiento de Miguel Ángel Martín Monge como nuevo CEO de la compañía. Su fundador, Rachid Louchiri Azmani pasa a asumir la posición de Chief Operating Officer (COO).

Este paso marca el inicio de una nueva etapa para KAPRES. Tras sus primeros años de desarrollo y crecimiento consolidado como especialista en ciberseguridad, ahora la compañía refuerza su estructura directiva para impulsar su crecimiento y consolidar su posicionamiento como socio tecnológico especializado.

Foco en especialización, impacto y escalabilidad

KAPRES afronta esta fase con una propuesta clara: convertir la tecnología en un motor de crecimiento real para sus clientes, integrando capacidades técnicas y visión estratégica en un mismo enfoque.

La compañía continuará desarrollando sus principales líneas de actividad —ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización, consultoría IT y outsourcing— con un planteamiento orientado a resultados, eficiencia operativa y toma de decisiones basada en datos.

Un liderazgo con experiencia en crecimiento y transformación

Miguel Ángel Martín Monge cuenta con más de 28 años de experiencia en consultoría y tecnologías de la información, con una trayectoria centrada en el desarrollo de negocio, la gestión de equipos y la dirección de operaciones complejas.

Ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en compañías de primer nivel como Capgemini, E&Y, KPMG o Avvale, donde ha liderado procesos de crecimiento, expansión internacional y gestión de equipos multidisciplinares en entornos tecnológicos exigentes y sectores diversos.

Una oportunidad para escalar el modelo y reforzar el valor al cliente

Con este nombramiento, KAPRES refuerza su capacidad para evolucionar hacia un modelo más escalable, manteniendo su enfoque en la especialización y en la generación de impacto real.

En palabras de Miguel Ángel Martín Monge: «KAPRES tiene una base muy sólida sobre la que construir. Se abre una etapa especialmente relevante para consolidar su crecimiento, reforzar su propuesta de valor y acompañar a clientes y partners en procesos cada vez más exigentes, donde la tecnología debe traducirse en decisiones más inteligentes, mayor eficiencia y ventajas competitivas sostenibles».

La compañía afronta así una nueva etapa con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado, fortalecer sus capacidades y seguir evolucionando como un socio tecnológico capaz de acompañar a sus clientes en entornos complejos y en constante transformación.

En palabras del fundador Rachid Louchiri Azmani: «Kapres Technology se ha basado siempre en el factor humano de su plantilla y en la cercanía a nuestros clientes y partners. Ante el reto de un crecimiento potencial, así como la internacionalización de nuestro offering, incorporamos a Miguel Ángel como CEO de la empresa, con experiencia destacada en puestos similares y con más de 28 años en el sector, que nos va a ayudar a dirigir este crecimiento».

Sobre KAPRES Technology

KAPRES Technology es una compañía tecnológica especializada en ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización, consultoría IT y outsourcing. Su propuesta se centra en integrar tecnología, estrategia y ejecución para generar impacto real en el negocio, ayudando a las organizaciones a optimizar procesos, mejorar su eficiencia y acelerar su evolución digital.