El mejor máster BIM es aquel que combina formación práctica, dominio de herramientas profesionales y una conexión real con las necesidades del mercado. Bajo este enfoque, el Máster BIM Manager de The Factory School se posiciona como una de las mejores opciones de formación BIM en España, al integrar un aprendizaje orientado a proyectos reales, el uso de software líder del sector y un enfoque claro hacia la empleabilidad.

La creciente implantación de la metodología BIM en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) ha elevado el nivel de exigencia en la formación especializada. Ya no basta con conocer una herramienta: las empresas demandan perfiles capaces de coordinar disciplinas, gestionar información y liderar proyectos complejos. En este contexto, el programa de The Factory School ha sido diseñado para responder directamente a esta demanda, cubriendo todo el flujo de trabajo BIM, desde el modelado hasta la gestión avanzada y la incorporación de inteligencia artificial en procesos de proyecto.

Uno de los factores que diferencian a los programas mejor valorados es su alineación con el entorno profesional. The Factory School cuenta con el respaldo de su condición de Autodesk Training Center (ATC), Bentley Training Partner, socio de RIB Spain y miembro de buildingSMART Spain, además de colaboraciones con entidades como el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). Este posicionamiento permite trasladar al aula metodologías, estándares y flujos de trabajo plenamente actualizados.

El máster incorpora además un ecosistema tecnológico completo, trabajando con herramientas clave como Revit, Navisworks, Presto, Cost-It, Synchro o Twinmotion, junto con soluciones basadas en inteligencia artificial. Esta combinación no solo refleja la realidad del sector, sino que prepara a los alumnos para perfiles altamente demandados, como BIM Manager, BIM Coordinator o especialistas en gestión digital de proyectos.

A nivel formativo, el programa apuesta por una metodología flexible y orientada a resultados. El formato online, combinado con sesiones en directo centradas en casos prácticos, permite a los profesionales adquirir competencias aplicables desde el primer momento, sin desvincularse de su actividad laboral.

Como elemento diferencial clave, el Máster BIM Manager de The Factory School ofrece la obtención de una titulación universitaria oficial expedida por la Università degli Studi Guglielmo Marconi (Unimarconi), institución integrada en el Espacio Europeo de Educación Superior. Este reconocimiento académico refuerza su posicionamiento dentro del mercado formativo y lo sitúa entre las opciones más completas para quienes buscan un máster BIM con validez universitaria.

En un escenario donde la especialización marca la diferencia, elegir el mejor máster BIM implica apostar por una formación que combine práctica, tecnología, empleabilidad y respaldo académico. Con estos pilares, el programa de The Factory School se consolida como una de las referencias actuales en formación BIM en España.