Cambridge Isotope Laboratories nombra a Eurisotop proveedor directo de estándares ambientales en Europa

Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL), líder mundial en química de isótopos estables, se complace en anunciar que, con efecto a partir del 1 de abril de 2026, su filial de propiedad total Eurisotop actuará como proveedor directo de los Estándares Ambientales de CIL en toda Europa.

Eurisotop, con sede en Francia, forma parte del grupo CIL desde 2001 y es ampliamente reconocida como un productor líder de disolventes de RMN deuterados y como un proveedor destacado de compuestos de investigación marcados con isótopos estables en Europa. Con esta función ampliada, Eurisotop ofrecerá ahora a los clientes de toda Europa acceso directo al amplio portafolio de Productos Ambientales de CIL, incluidos estándares analíticos de referencia para pesticidas y herbicidas, bifenilos policlorados (PCB), dioxinas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y muchos otros analitos clave para pruebas ambientales, alimentarias, de agua y de biomonitoreo humano.

Esta transición está diseñada para mejorar la experiencia del cliente y proporcionar beneficios significativos a los laboratorios que trabajan con los Estándares Ambientales de CIL en toda Europa. Al trabajar directamente con Eurisotop, los clientes se beneficiarán de un proceso de pedido más ágil, precios más bajos, entregas más rápidas, soporte directo de CIL y, en general, un mayor valor.

«Estamos entusiasmados de ampliar el portafolio de Eurisotop para incluir los Estándares Ambientales de CIL y de proporcionar a nuestros clientes europeos un mayor valor y un servicio directo», afirmó Ben Priest, gerente de Desarrollo de Negocio – Productos Ambientales en CIL. «La amplia experiencia de Eurisotop y su compromiso con la excelencia científica la convierten en un socio ideal para este nuevo capítulo».

Eurisotop continuará operando con la misma dedicación a la calidad y a la satisfacción del cliente que ha definido su relación con investigadores y laboratorios en toda Europa durante más de 25 años.

Para más información sobre esta transición o para saber cómo adquirir los Estándares Ambientales de CIL directamente de Eurisotop, ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente o visitar eurisotop.com.

Sobre Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

CIL, una filial de Otsuka Pharmaceutical en Japón, es el mayor fabricante y proveedor global de isótopos estables y compuestos marcados con isótopos estables. Con la confianza de colaboradores industriales y académicos desde 1980, los productos de CIL se utilizan en investigación, diagnóstico, aplicaciones ambientales, farmacéuticas, diagnóstico médico, OLED y aplicaciones industriales. Las operaciones de CIL incluyen dos instalaciones en el área de Boston, MA; una gran planta de producción de enriquecimiento isotópico en Xenia, OH; CIL China; CIL Canadá; ABX en Dresde, Alemania (especializada en compuestos marcados con radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer); y Eurisotop en Saclay, Francia.

Sobre Eurisotop

Eurisotop, una filial de propiedad total de CIL desde 2001, es un proveedor líder de compuestos marcados con isótopos estables, disolventes y productos de investigación, que atiende a clientes en toda Europa desde su sede en Francia.