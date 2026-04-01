Datavault AI regresa por segunda vez a un foro exclusivo de inversores en Mar-a-Lago

El CEO de Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), Nate Bradley, presentará en una mesa redonda privada de inversores el jueves 2 de abril de 2026 en The Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, marcando su segunda invitación al recinto en dos meses tras una sólida acogida institucional en febrero.

La invitación se produce tras las presentaciones que Bradley realizó a principios de esta semana ante destacados abogados globales sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en la práctica legal y la gobernanza de datos. Este nuevo encuentro tiene lugar en medio de un creciente interés institucional por el enfoque de Datavault AI en monetización de datos, acreditación verificada y tokenización de activos del mundo real. Refleja el creciente reconocimiento del mercado de la posición diferenciada de Datavault AI en la intersección entre propiedad de datos, tokenización y generación de ingresos impulsada por IA.

La mesa redonda de abril se apoya en el impulso generado por la participación de Bradley en Mar-a-Lago el 11 de febrero, donde la compañía expuso acuerdos de tokenización y licencias tecnológicas por valor de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025 y proyectó ingresos fiscales superiores a 30 millones de dólares para 2025, lo que representa un crecimiento interanual de más del 1.000 % respecto al ejercicio fiscal 2024. Esas conversaciones con inversores institucionales, individuos de alto patrimonio y altos funcionarios gubernamentales generaron suficiente interés como para justificar una nueva invitación.

Aspectos destacados

Plataforma propietaria de monetización de datos : Datavault AI permite a las organizaciones transformar activos de datos infrautilizados en flujos de ingresos recurrentes mediante tokenización segura y analítica impulsada por IA.

: Datavault AI permite a las organizaciones transformar activos de datos infrautilizados en flujos de ingresos recurrentes mediante tokenización segura y analítica impulsada por IA. Aplicaciones escalables y multisectoriales : la plataforma está diseñada para implementarse en educación superior, gobierno, deporte y sectores empresariales, desbloqueando nuevos canales de monetización vinculados a identidad, credenciales y activos digitales.

: la plataforma está diseñada para implementarse en educación superior, gobierno, deporte y sectores empresariales, desbloqueando nuevos canales de monetización vinculados a identidad, credenciales y activos digitales. Fuerte impulso de la demanda: el creciente enfoque en la propiedad, el empoderamiento y la privacidad de los datos, junto con la demanda empresarial de conjuntos de datos preparados para IA, posiciona a Datavault AI dentro de un mercado total direccionable en rápida expansión.

el creciente enfoque en la propiedad, el empoderamiento y la privacidad de los datos, junto con la demanda empresarial de conjuntos de datos preparados para IA, posiciona a Datavault AI dentro de un mercado total direccionable en rápida expansión. Impulso en la ejecución: iniciativas comerciales recientes y asociaciones estratégicas continúan validando el ajuste producto-mercado y respaldando el crecimiento de ingresos a corto plazo.

La mesa redonda privada reunirá a inversores acreditados, individuos de alto patrimonio y actores institucionales para debatir de forma centrada las capacidades de la plataforma de Datavault AI, su hoja de ruta de ejecución y su posicionamiento en los mercados de infraestructura de datos y participación digital.

«Hemos visto una demanda acelerada de plataformas que permitan la propiedad verificable de datos y su monetización en entornos regulados», afirmó Bradley. «Esta invitación refleja el reconocimiento del mercado de que la infraestructura de datos autenticados es fundamental para la próxima generación de integración de activos digitales y físicos».

Las tecnologías de Datavault AI permiten a las organizaciones implementar participación de audiencias autenticadas, experiencias digitales inmersivas y marcos de tokenización que conectan entornos físicos y digitales.

Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) es un pionero en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian® para transmisión de sonido inalámbrica espacial y multicanal de alta definición, incluyendo propiedad intelectual sobre sincronización, temporización de audio y cancelación de interferencias multicanal.

La división de Ciencias de Datos aprovecha Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para permitir la percepción de datos experienciales, su valoración y monetización segura. La plataforma da servicio a múltiples industrias, incluyendo deporte y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, sanidad, energía y más.

Information Data Exchange® (IDE®) permite Digital Twins y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. La suite tecnológica de Datavault AI es totalmente personalizable e incluye automatización basada en IA y aprendizaje automático, integraciones con terceros, analítica detallada, automatización de marketing y monitorización publicitaria.

La compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información en https://datavaultsite.com/