Empresas que dejan huella: Pinturas Andalucía dona 8.000 litros de pintura ‘solidaria’

Pinturas Andalucía, compañía andaluza referente en el sector, ha realizado una donación solidaria de cerca de 8.000 litros de pintura destinada a la recuperación de viviendas afectadas por el reciente temporal en varios municipios de la provincia de Cádiz, entre ellos Grazalema y Algodonales.

Tras recorrer más de 500 km para hacer llegar la pintura a quienes más la necesitan, más de 200 hogares podrán beneficiarse de la donación, contribuyendo a reparar los daños ocasionados por las intensas lluvias. Las afecciones se han concentrado principalmente en plantas bajas, con deterioro en solerías, instalaciones eléctricas, fontanería y un elevado nivel de humedades, lo que hace imprescindible la rehabilitación y el pintado de las viviendas.

Por su parte, el alcalde de Grazalema ha agradecido públicamente la iniciativa, destacando que la solidaridad recibida ha sido clave en la recuperación del municipio tras unos días «muy duros e inesperados». Asimismo, ha puesto en valor el papel de empresas andaluzas como Pinturas Andalucía, cuya implicación «refuerza el sentimiento de unidad y apoyo entre territorios». Mientras tanto, en Algodonales, la distribución del material se ha realizado en colaboración con los servicios sociales del municipio.

El material donado pertenece a la línea solidaria de pinturas TKROM, una gama enfocada a este tipo de iniciativas sociales.

El director de marketing y comunicación de Pinturas Andalucía, Manuel Espiritusanto, ha subrayado que esta acción responde al compromiso de la compañía con su entorno:

«Cuando vemos que hay necesidades reales, no podemos permanecer al margen. Con este gesto queremos aportar nuestro granito de arena para que las familias afectadas puedan recuperar la normalidad lo antes posible. No somos solo una empresa de pintura, somos una empresa comprometida con las personas».

Reportaje sobre la accion social en este enlace.

Con esta donación, Pinturas Andalucía contribuye a una fase clave en la reconstrucción de los municipios afectados, ayudando a devolver la imagen característica de sus fachadas y apoyando la recuperación de enclaves referentes del turismo rural en Andalucía.

Sobre Pinturas Andalucía

Pinturas Andalucía es una empresa con más de 40 años de trayectoria, especializada en la distribución y comercialización de productos para la pintura y el tratamiento de superficies, con una fuerte implantación en el territorio andaluz y un firme compromiso con la sostenibilidad y la acción social.