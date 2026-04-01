JDE Peet’s pone en marcha Unison Planning™ de OMP, acelerando el valor de la cadena de suministro a escala

OMP, líder en soluciones de planificación de la cadena de suministro, se ha asociado con la compañía global líder en café puro JDE Peet’s para ofrecer una planificación avanzada de la cadena de suministro de extremo a extremo. Con Unison Planning™ ya en funcionamiento, JDE Peet’s mejorará la precisión de la planificación, reducirá los costes de inventario y aumentará la agilidad general.

La puesta en marcha marca la primera fase de IRIS (Intelligent, Responsive, and Integrated Supply Chain Planning), el programa de transformación de JDE Peet’s hacia una planificación avanzada de la cadena de suministro. Diseñado para optimizar los procesos de planificación de extremo a extremo y la colaboración interfuncional, IRIS tiene como objetivo acelerar la agilidad y mejorar la toma de decisiones en un mercado del café cada vez más desafiante. El programa se desplegará en unidades de fabricación y mercados a nivel global hasta 2026.

Mejorando la precisión de la planificación, reduciendo costes y aumentando la agilidad

Durante dieciocho meses, JDE Peet’s desarrolló un nuevo marco de planificación de la cadena de suministro en estrecha colaboración con el integrador empresarial EY y los expertos en bienes de consumo de OMP, implementando la planificación de la demanda y la oferta en un conjunto inicial de mercados de la UE y unidades de fabricación.

Abel Martínez, director global de cadena de suministro de JDE Peet’s, destaca el impacto: «Unison Planning de OMP nos proporciona visibilidad de extremo a extremo e integra la planificación de la demanda y la oferta, mejorando la precisión de la planificación. Nos ayudará a reducir el inventario, recortar los costes de almacenamiento y salvaguardar los niveles de servicio. Una planificación más inteligente nos permite prevenir el desperdicio en todo el negocio».

«Con una mejor visibilidad de extremo a extremo y una planificación de suministro más inteligente, estamos reduciendo los niveles de inventario, recortando los costes de almacenamiento y evitando la obsolescencia».

Construyendo hacia una inteligencia avanzada en la toma de decisiones

A medida que continúa el despliegue, el programa se ampliará para incluir planificación empresarial integrada con capacidades avanzadas de escenarios, introduciendo progresivamente optimización impulsada por IA e inteligencia en la toma de decisiones.

Gerwalt Stoffels, vicepresidente sénior de OMP para bienes de consumo: «Es fantástico ver lo enfocado que está todo el mundo en crear valor empresarial. Este proyecto destaca por su realismo orientado a objetivos, ofreciendo inmediatamente capacidades fundamentales que generan resultados reales y avanzando progresivamente hacia metas más ambiciosas como una planificación centrada en decisiones y sin intervención manual. Lo que hace que este proyecto destaque es su realismo orientado a objetivos, con una planificación centrada en decisiones y en el valor en el horizonte».

Sobre JDE Peet’s

JDE Peet’s es la principal empresa mundial de café puro, sirviendo aproximadamente 3.900 tazas de café por segundo en más de 100 mercados. Guiada por su estrategia ‘Reignite the Amazing’, se centra en el crecimiento impulsado por marcas a través de tres grandes apuestas: Peet’s, L’OR y Jacobs, junto con una colección de 9 iconos locales. En 2025, JDE Peet’s generó ventas totales de 9.900 millones de euros y empleó a más de 21.000 personas en todo el mundo.

Sobre OMP

OMP ayuda a las empresas que se enfrentan a complejos desafíos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar ofreciendo la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en una amplia gama de industrias —incluyendo bienes de consumo, ciencias de la vida, química, metales, papel, embalaje y plásticos— se benefician del uso de la exclusiva solución Unison Planning™ de OMP.