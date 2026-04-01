LatamTrust revoluciona la debida diligencia en Latinoamérica con inteligencia de riesgos estandarizada

Conocer el historial de socios comerciales, empleados potenciales y contrapartes en Latinoamérica representa un desafío significativo. LatamTrust surge como la solución definitiva, ofreciendo informes instantáneos de inteligencia de riesgos que estandarizan información compleja de múltiples jurisdicciones en un formato accesible para equipos globales.

La plataforma se distingue por acceder directamente a fuentes oficiales nacionales, evitando intermediarios que pueden comprometer la calidad de los datos. Esto garantiza que las empresas reciban información actualizada y confiable sobre verificación de identidad, evaluaciones de debida diligencia, riesgos regulatorios y análisis de relaciones comerciales en toda la región.

Cobertura sin precedentes

LatamTrust cubre 16 jurisdicciones latinoamericanas, incluyendo Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta amplia cobertura permite a las multinacionales gestionar el riesgo de manera consistente, sin importar en qué país de la región operen.

El servicio transforma registros fragmentados en información profesional estandarizada, eliminando barreras y diferencias en formatos documentales que tradicionalmente han complicado las investigaciones transfronterizas. Los informes incluyen verificación de identidad, antecedentes judiciales y regulatorios, sanciones internacionales, y evaluación de riesgos de corrupción.

Tecnología diseñada para compliance

La plataforma ofrece planes escalables que se adaptan desde startups hasta grandes corporaciones, con opciones que incluyen API de baja latencia para integración institucional y soluciones white-label. Los más de 30 millones de individuos verificados y 500 millones de puntos de datos analizados respaldan la solidez del sistema.

El monitoreo continuo representa otra ventaja competitiva: LatamTrust no solo proporciona evaluaciones puntuales, sino que mantiene alerta a las organizaciones sobre cambios regulatorios, nuevas sanciones o actualizaciones en el estatus de riesgo de las personas monitoreadas, garantizando defensibilidad regulatoria ante auditorías.

Impacto en la toma de decisiones

Empresas de sectores regulados como banca, fintech, seguros y comercio internacional utilizan la plataforma para onboarding de clientes, debida diligencia de terceros, evaluaciones de integridad en fusiones y adquisiciones, y monitoreo de relaciones existentes. La capacidad de acceder a información confiable en minutos, en lugar de días o semanas, acelera procesos comerciales críticos sin comprometer el cumplimiento normativo.

Con más de 21 años de experiencia en inteligencia de riesgos regionales, LatamTrust se posiciona como el puente esencial entre la complejidad regulatoria latinoamericana y las necesidades de transparencia del negocio global.