El Open Menorca homenajea a Orantes y Corretja en una ceremonia marcada por la historia del tenis español

El II Open Menorca ATP Challenger 100 vivió este martes 30 de marzo uno de los momentos más significativos de su segunda edición con la celebración de la ‘Tribute Ceremony’ a Manuel Orantes y Alex Corretja en la renovada pista central del Club Tenis Ciutadella, tras la finalización de la primera jornada de la fase de calificación.

El acto, promovido por la organización del torneo con la colaboración del club, reunió a representantes institucionales y del circuito en un homenaje que puso en valor la trayectoria de dos de las figuras más destacadas del tenis español.

La ceremonia adquirió un significado especial al coincidir en 2026 tres efemérides que conectan directamente a los protagonistas con el Club Tenis Ciutadella: el 50 aniversario del Masters conquistado en 1976 por Manuel Orantes, los 25 años de la proclamación de Alex Corretja, Campeón Absoluto de España, en el club y el 50 aniversario de la entidad menorquina. Tres hitos que refuerzan el vínculo histórico entre el torneo, el club y dos generaciones clave del tenis nacional y del panorama internacional.

El homenaje contó con la participación de la organización, representantes institucionales y sponsors, junto a los propios homenajeados. Durante el acto, el Club Tenis Ciutadella hizo entrega a Orantes y Corretja de sendas placas que darán nombre a las pistas dos y tres de la instalación, respectivamente. Asimismo, ambos fueron nombrados socios de honor del club.

Por su parte, la organización del Open Menorca entregó tres trofeos conmemorativos, idénticos a los que se otorgarán a los campeones del torneo en la jornada final del 5 de abril, tanto a los dos extenistas como al propio club.

El reconocimiento pone en valor el legado de Manuel Orantes, campeón del US Open en 1975, finalista de Roland Garros en 1974 y primer español en conquistar el Masters en 1976, con una trayectoria especialmente destacada sobre tierra batida. Junto a él, Alex Corretja, ex número dos del mundo, campeón de las ATP Finals en 1998 y doble finalista de Roland Garros, representa la continuidad generacional de ese legado y su proyección en el tenis contemporáneo.

Durante el acto, ambos protagonistas compartieron sus impresiones sobre el reconocimiento recibido. Manuel Orantes destacó su satisfacción por haber vivido el tenis como lo hizo y por ver triunfar a nuevas generaciones, mientras que Alex Corretja subrayó la emoción de volver a una pista con tanto significado personal.

Ambos jugadores comparten además un vínculo con el Club Tennis de la Salut de Barcelona, entidad hermanada desde hace décadas con el Club Tenis Ciutadella, lo que refuerza el simbolismo del homenaje celebrado en Menorca.

La ‘Tribute Ceremony’ se enmarca dentro de la programación paralela de eventos del Open Menorca ATP Challenger 100, torneo de categoría Challenger 100 que continúa consolidándose dentro del calendario internacional. Evento organizado con el patrocinio principal del Consell de Menorca y el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears.

Vídeos

Homenaje Orantes & Corretja Open Menorca 2026