REDEN refuerza su Comité Ejecutivo con tres incorporaciones estratégicas

Estas incorporaciones respaldan la evolución de REDEN en su objetivo de crecer y avanzar en el despliegue de soluciones solares y de almacenamiento energético en sus principales mercados europeos, en un contexto marcado por mayores necesidades de inversión y un refuerzo de su estructura industrial.

Experiencia complementaria para impulsar el crecimiento de REDEN

Vincent Gaillard, Chief Financial Officer, cuenta con más de veinte años de experiencia en la gestión financiera de grandes proyectos de infraestructuras. Ha ocupado puestos de alta dirección en Réseau Ferré de France, Société du Grand Paris y, más recientemente, en Electra, donde lideró iniciativas de financiación a gran escala y procesos de transformación. Su experiencia en la gestión de entornos complejos contribuirá a reforzar las ambiciones estructurales de REDEN y a garantizar la continuidad de su crecimiento.

Thomas Innocenzi, Chief Investment Officer, aporta una sólida trayectoria en la dirección y estructuración de operaciones de inversión complejas en Europa. Como responsable de las operaciones europeas de Astris Finance durante casi diez años, impulsó el desarrollo del mercado, lideró operaciones emblemáticas y amplió carteras en el ámbito de la transición energética y las infraestructuras. Su conocimiento en adquisiciones, asignación de capital y estructuración de alianzas será clave para impulsar la estrategia de inversión de REDEN y fortalecer el crecimiento de su cartera de proyectos.

Henri-François Prat, Chief Operating Officer, cuenta con más de 25 años de experiencia operativa en proyectos energéticos e industriales. Como director de Operaciones y Servicios en Voltalia, gestionó la construcción, operación y rendimiento de activos renovables a nivel global, liderando equipos multidisciplinares bajo elevados estándares de exigencia. Su experiencia contribuirá a reforzar la excelencia operativa de REDEN y su capacidad de ejecución en entornos cada vez más competitivos.

Un hito clave en la transformación de REDEN

Frank Demaille, Chief Executive Officer del Grupo REDEN, ha señalado: «La incorporación de Vincent, Thomas y Henri-François supone un avance estratégico para REDEN. Su experiencia, liderazgo y visión de futuro nos permitirán acelerar nuestro desarrollo, reforzar nuestra excelencia operativa y consolidar nuestra posición como actor de referencia a lo largo de toda la cadena de valor y en nuestros principales mercados».