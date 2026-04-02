Dreame advierte: no todos los purificadores de aire son eficaces contra la alergia

Con la llegada de la primavera, millones de personas vuelven a enfrentarse a los síntomas de la alergia: estornudos, congestión o irritación ocular. Este año, además, las previsiones apuntan a una temporada con especial incidencia de alergias en España.

Según expertos y sociedades médicas, las abundantes lluvias registradas durante el invierno, junto con el aumento de las temperaturas, han favorecido un mayor crecimiento de la vegetación, lo que se traducirá en una mayor concentración de polen en el ambiente.

De hecho, los especialistas advierten de que la duración de la temporada de polinización podría alargarse cerca de un 19% y su concentración aumentar hasta un 40% en algunas zonas, configurando una primavera especialmente complicada para las personas alérgicas.

Aunque muchos buscan refugio en casa, lo cierto es que el aire interior no siempre está libre de alérgenos. Polen, polvo, ácaros o incluso partículas procedentes del exterior pueden acumularse en los hogares, haciendo que la calidad del aire sea un factor clave durante esta época del año.

Más allá del diseño: las claves para elegir bien

En este contexto, los purificadores de aire se han convertido en un aliado cada vez más habitual. Sin embargo, no todos los dispositivos ofrecen el mismo rendimiento ni están preparados para combatir eficazmente los principales desencadenantes de la alergia.

A la hora de escoger un purificador de aire, los expertos recomiendan fijarse en varios factores técnicos que marcan la diferencia en su eficacia:

1. El tipo de filtro: Uno de los elementos más importantes es el sistema de filtrado. Los filtros HEPA de alta eficiencia (como los H13) son capaces de capturar hasta el 99,97% de partículas finas, incluyendo polen, polvo o ácaros. Además, algunos dispositivos incorporan sistemas multicapa que añaden filtros de carbono activo o tecnologías adicionales para eliminar olores y compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, el purificador de aire Dreame PM20 es un purificador de aire de gama alta que incorpora un filtrado de cuatro capas para conseguir un aire más limpio y saludable. La primera capa atrapa las partículas más grandes como pelos y restos, las siguientes capas filtran partículas más pequeñas y gases volátiles perjudiciales, y la última filtra y atrapa el formaldehido para una respiración más segura.

2. La capacidad de limpieza (CADR): El CADR (Clean Air Delivery Rate) indica la cantidad de aire limpio que el dispositivo es capaz de generar por hora. Este parámetro es clave para determinar si el purificador es adecuado para el tamaño de la estancia. Un equipo con baja capacidad en una habitación grande puede resultar ineficaz.

3.Sensores y automatización: Los modelos más avanzados incorporan sensores inteligentes capaces de detectar partículas en suspensión, gases o cambios en la calidad del aire en tiempo real. Esto permite que el dispositivo ajuste automáticamente su funcionamiento, optimizando tanto la eficacia como el consumo energético.

4. Nivel de ruido: Especialmente importante en dormitorios o espacios de trabajo, el nivel sonoro puede condicionar el uso continuado del dispositivo. Muchos equipos actuales incluyen modos silenciosos o nocturnos diseñados para funcionar sin interferir en el descanso.

5. Adaptación a necesidades específicas: No todos los hogares son iguales. Por ejemplo, en viviendas con mascotas, el pelo y otras partículas pueden ser una fuente adicional de alérgenos. En estos casos, conviene optar por dispositivos diseñados específicamente para este tipo de entornos. Del mismo modo, hay modelos orientados a cubrir grandes superficies o a integrarse en ecosistemas de hogar inteligente. Por ejemplo, el purificador de aire para mascotas Dreame AP10 ha sido concebido pensando en hogares con animales, apostando por un enfoque más funcional y adaptado a estas necesidades. Incorpora un sistema de filtración en varias capas —con tecnologías como HEPA, luz UV, entre otras— diseñado para atrapar pelo, caspa, alérgenos y los olores habituales de las mascotas. Su toma de aire de 360° permite capturar partículas en el ambiente de forma eficiente y, aunque incluye control inteligente, su valor principal está en ofrecer una solución clara: mantener el aire limpio en espacios con mascotas de manera práctica y eficaz.

Tecnología al servicio del bienestar

En los últimos años, el purificador de aire ha evolucionado de ser un pequeño electrodoméstico para convertirse en un dispositivo clave dentro del hogar conectado. Equipos de última generación ya no solo filtran el aire, sino que lo monitorizan en tiempo real, adaptan su funcionamiento de forma automática e incluso combinan varias funciones en un solo dispositivo.

Algunas soluciones disponibles en el mercado, como los purificadores de Dreame, incorporan sistemas de filtración multicapa, sensores avanzados y modos específicos para diferentes escenarios —desde hogares con mascotas hasta espacios amplios que requieren una purificación continua—, lo que permite adaptar el dispositivo a las necesidades reales de cada usuario.

Dreame tiene una amplia selección en su catálogo, pero destacan sus dos últimas novedades:

Purificador de aire para mascotas Dreame AP10 . Está diseñado específicamente para hogares con mascotas, con un enfoque más práctico y especializado. Su sistema de filtración multicapa (incluyendo HEPA, UV y otras tecnologías) está optimizado para eliminar pelo, caspa, alérgenos y malos olores típicos de animales. Funciona con entrada de aire en 360° para capturar partículas en suspensión y cuenta también con control inteligente, pero su propuesta es más concreta: mejorar la calidad del aire en entornos con mascotas de forma eficaz y sencilla, sin las funciones adicionales de climatización del PM20.

Está diseñado específicamente para hogares con mascotas, con un enfoque más práctico y especializado. Su sistema de filtración multicapa (incluyendo HEPA, UV y otras tecnologías) está optimizado para eliminar pelo, caspa, alérgenos y malos olores típicos de animales. Funciona con entrada de aire en 360° para capturar partículas en suspensión y cuenta también con control inteligente, pero su propuesta es más concreta: mejorar la calidad del aire en entornos con mascotas de forma eficaz y sencilla, sin las funciones adicionales de climatización del PM20. Purificador de aire Dreame PM20. Es un purificador de aire de gama alta pensado para espacios grandes que va más allá de la purificación básica. Integra filtración avanzada (HEPA y carbón activo) con sensores inteligentes que monitorizan la calidad del aire en tiempo real y ajustan automáticamente su funcionamiento. Además, combina varias funciones en un solo equipo, ya que también actúa como ventilador y calefactor, e incluso puede dirigir el flujo de aire hacia el usuario. Es un dispositivo muy completo, con control mediante app, voz o pantalla, orientado a quienes buscan una solución integral y automatizada.

Acerca de Dreame

Dreame Technology, fundada en 2017, es una empresa innovadora de productos de consumo centrada en los electrodomésticos inteligentes, cuyo objetivo es mejorar la vida diaria de los usuarios a través de la tecnología sin dejar de lado el diseño de vanguardia.