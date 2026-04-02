Fastener Taiwan 2026: centro mundial de innovación sostenible y sourcing estratégico

Dado que las cadenas de suministro mundiales se enfrentan a presiones de costes sin precedentes y a cambios estructurales en la industria, este evento de primer orden constituye una plataforma esencial para que los compradores internacionales entren en contacto con los clústeres industriales más resilientes del mundo. Con el fin de asegurar la entrada y descubrir las últimas novedades del sector junto con los más de 300 expositores, se anima a los profesionales del sector a preinscribirse online a través de la página web oficial (www.fastenertaiwan.com.tw) a partir de este momento.

Al ser la única feria comercial internacional B2B dedicada a los elementos de fijación en Taiwán, Fastener Taiwan presenta una amplia gama de productos y servicios: fijaciones acabadas, maquinaria y materiales de fijaciones, moldes y herramientas, instrumentos de inspección y herramientas manuales.

Además, se pueden encontrar soluciones innovadoras y de valor añadido de participantes clave, como Sheh Fung, líder en tornillos pintados de alta gama; ZYH YIN, proveedor principal de tornillos de IKEA; TAIWAN SHAN YIN, proveedor para implantes dentales y componentes de automoción, así como SPEC, proveedor cualificado para marcas internacionales como Tesla y Mercedes-Benz. Además, mientras Taiwan Steel Group (TSG) presentará soluciones integradas para los sectores aeroespacial y de las energías renovables, JERN YAO y CHIEN TSAI, dos gigantes de la maquinaria, presentarán en primicia tecnologías de eficiencia energética para forjado y laminado de roscas.

Asimismo, y cada vez más, las empresas internacionales se ven atraídas a los mercados en expansión de Taiwán, con expositores tales como Dörken Coatings y Achilles Seibert de Alemania, Fukae Spring de Japón y HAWERS de Corea, que aprovechan la feria para ampliar su alcance global.

Además de la amplia exposición, Fastener Taiwan incluye el foro global de elementos de fijación, en el que expertos del sector abordan la evolución de la industria, y analizan la normativa y las oportunidades a escala regional. La sesión informativa sobre mercado y políticas de compras reunirá a líderes de las principales asociaciones de distribuidores europeos —EFDA, BIAFD y FDS— con el fin de abordar las implicaciones del CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) de la UE, así como la evolución de los estándares de compras. Para ofrecer una perspectiva más profunda, el programa de visitas proporciona a los compradores acceso exclusivo a fábricas locales para poder presenciar de primera mano el proceso de producción de elementos de fijación, al tiempo que las reuniones individuales de abastecimiento brindan la oportunidad de abordar consultas específicas.

Fastener Taiwan 2026 es más que una feria comercial: es el lugar donde los líderes mundiales del sector se reúnen para forjar la próxima década de éxito. Invitan a los profesionales de todos los sectores – en particular del aeroespacial, de semiconductores, de infraestructuras, médico y de la construcción – a inscribirse ahora para garantizar su visita a Fastener Taiwan 2026 (https://reurl.cc/O6XXD9) con el fin de impulsar su negocio a través de la innovación en fijaciones.