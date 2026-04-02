U.S. Polo Assn. apoya el Campeonato Nacional Interuniversitario de División I

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), apoyó el Campeonato Nacional Interuniversitario de División I (NIC), celebrado del 19 al 22 de marzo de 2026 cerca de Dallas, Texas, en el Prestonwood Polo & Country Club. Como el nivel más alto del polo universitario en Estados Unidos, el NIC reúne a los mejores estudiantes-atletas del país para competir por los títulos nacionales.

Como orgulloso patrocinador del programa Interuniversitario/Interescolar (I/I) de la USPA, U.S. Polo Assn. continúa invirtiendo en la próxima generación de jugadores de polo. Para el NIC 2026, la marca global proporcionó camisetas personalizadas del evento para todos los participantes, con diseños de edición especial que conmemoran el 50º aniversario del campeonato femenino de División I, además de premios para los finalistas y gorras exclusivas U.S. Polo Assn. Champions para los equipos ganadores. Durante el evento, la marca también mejoró la experiencia de los aficionados con la entrega de gorras, contribuyendo al ambiente festivo del campeonato.

Campeonato Nacional Interuniversitario Femenino de División I – resumen:

Final: University of South Carolina – Aiken (Winifred Branscum, Brianna Jordan, Madison Jordan) vs. Texas A&M University (Josie Dorsey, Francesca Felhaber, Jordan Fikes; suplentes: Kylie Beard, Emily Coflin, Sophia DeAngelis)

University of South Carolina – Aiken (Winifred Branscum, Brianna Jordan, Madison Jordan) vs. Texas A&M University (Josie Dorsey, Francesca Felhaber, Jordan Fikes; suplentes: Kylie Beard, Emily Coflin, Sophia DeAngelis) Fecha: 22 de marzo de 2026

22 de marzo de 2026 Lugar: Prestonwood Polo & Country Club, Oak Point, Texas

Prestonwood Polo & Country Club, Oak Point, Texas Resultado final: 15 (USC-Aiken) – 6 (Texas A&M)

15 (USC-Aiken) – 6 (Texas A&M) All-Stars: Madison Jordan (USC-Aiken), Josie Dorsey (TAMU), Kelsey Bray (UVA) y Winifred Branscum (USC-Aiken)

Madison Jordan (USC-Aiken), Josie Dorsey (TAMU), Kelsey Bray (UVA) y Winifred Branscum (USC-Aiken) Mejor pony: Fiscal, montado y propiedad de Winifred Branscum (USC-Aiken)

Campeonato Nacional Interuniversitario Masculino de División I – resumen:

Final: University of North Texas (Alec Felhaber, Johann Felhaber, Niklaus Felhaber, Mosiah Gravesande; suplente: Sebastian Celis Guerrero) vs. Cornell University (Benito Jarmillo, Malachi Light, Max Sponer; suplentes: Harrison Fredericks, Fin Maroney, Mihali Pinzon, Dylan Tung)

University of North Texas (Alec Felhaber, Johann Felhaber, Niklaus Felhaber, Mosiah Gravesande; suplente: Sebastian Celis Guerrero) vs. Cornell University (Benito Jarmillo, Malachi Light, Max Sponer; suplentes: Harrison Fredericks, Fin Maroney, Mihali Pinzon, Dylan Tung) Fecha: 22 de marzo de 2026

22 de marzo de 2026 Lugar: Prestonwood Polo & Country Club, Oak Point, Texas

Prestonwood Polo & Country Club, Oak Point, Texas Resultado final: 15 (UNT) – 13 (Cornell)

15 (UNT) – 13 (Cornell) All-Stars: Will Mudra (TAMU), Malachi Light (Cornell), Benito Jarmillo (Cornell), Johann Felhaber (UNT)

Will Mudra (TAMU), Malachi Light (Cornell), Benito Jarmillo (Cornell), Johann Felhaber (UNT) Mejor pony: Zury, propiedad de Texas A&M University

U.S. Polo Assn. apoya a más de 30 universidades y aproximadamente 70 equipos en todo el país a través de su Programa de Asociación Universitaria (CPP). En su octavo año consecutivo, la marca respalda a la próxima generación de jugadores mediante equipaciones, ropa técnica personalizada, equipamiento de marca, aportaciones económicas y más. El CPP está disponible para todas las universidades, con equipos participantes repartidos entre la costa este y oeste, incluyendo instituciones privadas pequeñas, universidades públicas grandes, centros de la Ivy League y universidades históricamente afroamericanas (HBCU).

«El Campeonato Nacional Interuniversitario de División I representa el futuro del deporte, donde la dedicación, el trabajo en equipo y la pasión por el polo se unen al más alto nivel de competición universitaria», afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. «Estamos orgullosos de apoyar a estos excepcionales estudiantes-atletas y de seguir invirtiendo en la próxima generación de jugadores y futuros líderes en todos los niveles».

«Felicitamos a todos los participantes en los campeonatos masculino y femenino de División I, y deseamos mucha suerte a los participantes del Campeonato Nacional Interuniversitario de División II el próximo mes», añadió Prince.

Las finales masculina y femenina de División I se emitirán en el galardonado programa de Global Polo, «Breakaway: Polo in College», y se distribuirán a través de ESPN y las plataformas de Global Polo, ampliando el alcance del polo universitario a una audiencia global.

«El Campeonato Nacional Interuniversitario de 2026 marca el 50º aniversario del torneo femenino de División I, y es inspirador ver el talento y el compromiso que estos estudiantes-atletas han demostrado durante una temporada tan competitiva y relevante», señaló Liz Brayboy, presidenta del comité Interuniversitario/Interescolar (I/I) de la USPA. «Con el apoyo continuo de U.S. Polo Assn., el polo universitario sigue creciendo y llegando a nuevas audiencias y aficionados al deporte, lo cual resulta muy emocionante para nosotros y para el deporte universitario en general».

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución a través de más de 1.200 tiendas propias y miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.

La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en el National Polo Center (NPC) en The Palm Beaches, el torneo más prestigioso de Estados Unidos. Acuerdos con ESPN en EE. UU., TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India permiten la retransmisión de algunos de los principales campeonatos de polo del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., acercando este deporte a millones de aficionados a nivel global.

U.S. Polo Assn. ha sido reconocida de forma constante como una de las principales marcas deportivas licenciadas a nivel mundial, junto a la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Además, ha recibido premios internacionales por su crecimiento global y contenido deportivo. Gracias a su éxito, la marca ha aparecido en medios como Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros.

Para más información: uspoloassnglobal.com y @uspoloassn

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca U.S. Polo Assn. También administra Global Polo, líder mundial en contenidos sobre polo. Más información en globalpolo.com o en su canal de YouTube.