Valsoft Corporation refuerza su cartera de software para retail con la adquisición de NedFox

Valsoft Corporation Inc. («Valsoft»), empresa con sede en Montreal especializada en la adquisición y desarrollo de compañías de software vertical, ha anunciado la adquisición de NedFox, empresa neerlandesa desarrolladora de RetailVista, una plataforma ERP integral para retail diseñada para dar soporte a las operaciones comerciales modernas.

Con sede en los Países Bajos, NedFox desarrolla y comercializa RetailVista, una solución ERP para retail integrada y basada en la nube que permite a los comercios gestionar el punto de venta, inventario, compras, administración financiera e informes dentro de un entorno unificado. Con un fuerte enfoque en la innovación continua y el desarrollo orientado al cliente, NedFox se ha ganado una reputación por ofrecer software fiable y escalable adaptado a las necesidades cambiantes del sector retail.

«NedFox ha desarrollado una plataforma ERP para retail sólida y altamente reconocida con RetailVista, respaldada por un equipo comprometido y una clara orientación al cliente», afirmó Shayan Shabanpour, socio de inversión en Valsoft Corporation. «Su compromiso con el desarrollo continuo del producto y las relaciones a largo plazo con los clientes encaja perfectamente con la filosofía de Valsoft de adquirir y respaldar empresas de software crítico a largo plazo. Estamos encantados de dar la bienvenida a NedFox a la familia Valsoft y apoyar su próxima fase de crecimiento».

«Unirnos a Valsoft representa un paso importante para NedFox», señaló Mark Vroom, director general (CEO) de NedFox. «El modelo descentralizado de Valsoft y su enfoque de inversión a largo plazo nos permiten seguir centrados en nuestros clientes y en la innovación del producto, al tiempo que nos beneficiamos de la estabilidad, experiencia y recursos de un grupo global de software. Esperamos seguir desarrollando RetailVista y aportando valor a los comercios en todo el mercado».

NedFox continuará operando de forma autónoma, manteniendo su equipo directivo, marca y dirección estratégica. Como parte del grupo operativo Aspire Software, la compañía se beneficiará de buenas prácticas compartidas, experiencia operativa y apoyo de capital a largo plazo, al tiempo que preserva su cultura emprendedora y su estrecha relación con los clientes.

Valsoft estuvo representada internamente por Oliver Gray (asesor legal sénior), Elisa Marcon (paralegal corporativa sénior) y David Felicissimo (director jurídico). Externamente, Valsoft fue representada por Buren N.V., mientras que el vendedor fue asesorado por Pack2 M&A.

Sobre NedFox

Fundada en 1994 en Emmeloord (Países Bajos), NedFox es la empresa desarrolladora de RetailVista, una plataforma ERP en la nube para retail que presta servicio a más de 400 centros de jardinería en Europa y da soporte a más de 2.000 terminales de punto de venta. Originalmente desarrollada para cubrir las necesidades comerciales de sus propios fundadores, RetailVista ha evolucionado hasta convertirse en una solución híbrida robusta que combina terminales instalados localmente con actualizaciones en la nube y reporting en tiempo real desde el back-office, ofreciendo una estabilidad excepcional y ausencia de interrupciones.

Presente en sectores como jardinería, ocio y bricolaje, NedFox mejora continuamente su plataforma mediante equipos dedicados al desarrollo y soporte, y ofrece además aplicaciones móviles que amplían la gestión del negocio más allá del punto de venta.

Sobre Valsoft

Valsoft adquiere y desarrolla empresas de software vertical que ofrecen soluciones críticas en sus respectivos nichos. Su estrategia se basa en inversiones a largo plazo, permitiendo a las compañías beneficiarse de experiencia global, mejores prácticas compartidas y una estructura descentralizada que preserva su espíritu emprendedor al tiempo que impulsa un crecimiento sostenible.

Para más información: www.valsoftcorp.com