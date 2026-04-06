El Open Menorca avanza con normalidad tras una jornada de alta exigencia

El II Open Menorca ATP Challenger 100 continúa su desarrollo en el Club Tenis Ciutadella, consolidando su papel dentro del circuito internacional y reforzando su impacto deportivo, turístico e institucional en la isla.

La jornada de este miércoles ha supuesto un reto organizativo relevante, tras la reconfiguración del calendario provocada por las condiciones meteorológicas de días anteriores. En este contexto, el torneo ha demostrado una alta capacidad de adaptación, logrando completar prácticamente todo el programa previsto y manteniendo el ritmo competitivo de la competición.

Este esfuerzo operativo permite al Open Menorca seguir proyectándose como una cita de referencia dentro del ATP Challenger Tour, combinando la presencia de jugadores consolidados con nuevas generaciones que encuentran en el torneo una plataforma de crecimiento y visibilidad internacional.

En el plano deportivo, la jornada ha dejado una elevada igualdad competitiva y movimientos relevantes en el cuadro. Entre los resultados más destacados, el primer cabeza de serie, Valentin Royer, avanzó con solvencia en su debut, mientras que Alejandro Moro Cañas también selló su pase en un encuentro exigente. Por su parte, la jornada registró la retirada por lesión del segundo favorito, Sebastián Ofner, así como la eliminación del sexto cabeza de serie, Frederico Ferreira Silva, lo que contribuye a abrir el cuadro en las próximas rondas.

En dobles, se produjo una de las sorpresas del día con la caída de los primeros cabezas de serie, reflejando el alto nivel competitivo presente en el torneo.

Más allá de la competición, el Open Menorca continúa generando impacto en el territorio, atrayendo a jugadores, equipos técnicos, medios de comunicación y visitantes, y contribuyendo a la proyección de Menorca como destino vinculado al deporte y a la organización de eventos internacionales.

La competición continúa este jueves 2 de abril en una fase clave del torneo, en la que se comenzarán a definir los cruces hacia las rondas decisivas.

El Open Menorca ATP Challenger 100 cuenta con el patrocinio principal del Consell Insular de Menorca y el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, consolidándose como un evento estratégico para la promoción internacional de la isla.