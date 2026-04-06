Optima Farma, un aliado estratégico para potenciar los complementos alimenticios en la farmacia

El mercado de complementos alimenticios y suplementos vitamínicos sigue creciendo, consolidando a la farmacia como un canal de referencia para la salud y el bienestar. La distribución se convierte, por tanto, en un factor clave: garantizar disponibilidad, rotación y apoyo comercial es esencial tanto para marcas como para farmacias. En este contexto, Optima Farma se posiciona como un socio estratégico gracias a su amplia red de farmacias y su catálogo de marcas líderes.

Como explica Alberto Campillos, CEO de Optima Farma, «nuestro trabajo consiste en facilitar que las marcas lleguen a la farmacia de forma ágil y que la farmacia cuente con un portfolio fiable, competitivo y adaptado a las necesidades de sus pacientes».

Marcas líderes en suplementación

Dentro de su catálogo, los complementos alimenticios ocupan un lugar estratégico. Optima Farma trabaja con marcas consolidadas y de alta rotación, ampliamente reconocidas por farmacéuticos y consumidores. Entre ellas destaca Ana María Lajusticia, una de las históricas del sector, referente en mineralización y bienestar.

Asimismo, Nutralie es una marca reconocida en el ámbito del bienestar y la suplementación, con una amplia gama de productos y una sólida presencia en el mercado. Por su parte, Superlativa es una propuesta innovadora, con formulaciones avanzadas orientadas a cubrir necesidades específicas de salud.

Completa este porfolio Enecé, que se caracteriza por su enfoque científico y especializado, mientras que Neopeques responde a la creciente demanda de soluciones de suplementación dirigidas al público infantil, un segmento cada vez más relevante dentro de la farmacia.

Este conjunto de marcas permite a Optima Farma ofrecer a las farmacias una propuesta equilibrada, capaz de cubrir distintos perfiles de consumidor y diferentes necesidades, favoreciendo la fidelización.

Presencia en Infarma

Algunas de las marcas han sido protagonistas este 2026 en Infarma, un importante punto de encuentro entre industria y farmacia. «El equipo de Optima Farma ha estado presente en la feria, apoyando a estas marcas. Pero el verdadero valor se genera en la continuidad, en la disponibilidad del producto y en el acompañamiento continuo a farmacias y marcas», subraya Campillos.

Compromiso con el crecimiento del canal farmacia

Optima Farma continúa reforzando su apuesta por el segmento de complementos alimenticios, consciente de su papel estratégico dentro de la farmacia actual. Su objetivo es seguir ampliando su catálogo, apoyando tanto a las farmacias que buscan diferenciarse como a los laboratorios que necesitan una cobertura territorial eficaz y un socio que conozca el canal.