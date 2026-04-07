Allianz Seguros España aumenta su beneficio un 31 % y supera los 240 millones de resultado operativo

«2025 ha sido un año de crecimiento rentable para Allianz España, con un aumento del beneficio del 31 % y un desempeño por encima del mercado en negocios clave como Automóviles. Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo y nos consolidan como uno de los principales actores del sector, con posiciones de liderazgo en segmentos estratégicos como No Vida. Estos resultados sitúan además a Allianz España como una de las unidades más dinámicas del Grupo, reforzando así nuestra contribución a la compañía. De cara al futuro, seguiremos centrados en crecer de forma sostenible y mantener los altos estándares de calidad de servicio, que es un elemento esencial de nuestra propuesta de valor» —Veit Stutz, consejero delegado de Allianz Seguros

Datos financieros

El Grupo Allianz Seguros en España (Allianz Seguros, Allianz Soluciones de Inversión y BBVA Allianz Seguros) cerró 2025 consolidando su crecimiento en los principales segmentos de negocio, con una mejora significativa de la rentabilidad y una evolución positiva en sus principales líneas.

El resultado operativo superó los 240 millones de euros, lo que supone un incremento del 7 %, mientras que el beneficio antes de impuestos alcanzó los 175 millones de euros, con un destacado crecimiento del 31 % respecto al ejercicio anterior. Esta evolución refleja la solidez del modelo de negocio y la capacidad de la compañía para combinar crecimiento y disciplina técnica en un entorno competitivo.

El negocio de No Vida volvió a ser uno de los principales motores, con un crecimiento del 8,3 %, impulsado especialmente por el buen comportamiento del ramo de Automóviles, que avanzó un 9,4 %, apoyado en una propuesta de valor sólida y en la capacidad de adaptación al entorno. Cabe mencionar además que Allianz España se ha consolidado como una de las unidades más destacadas del Grupo, al registrar en 2025 el mayor crecimiento en No Vida entre las principales regiones, alcanzando 3.371 millones de euros en primas.

Por su parte, el negocio de Particulares registró un crecimiento del 7,7 %, con especial dinamismo en el segmento de Salud, que creció un 22,1 %, una de las prioridades estratégicas de la compañía.

En paralelo, el negocio de Empresas creció un 6,2 %, impulsado por el desarrollo de Allianz Commercial y el canal de bancaseguros.

En el ámbito de Vida y Gestión de Activos, la compañía continúa consolidando su propuesta de ahorro e inversión, respaldada por la solvencia del Grupo Allianz, con ratings de «AA» por Standard & Poor’s y «Aa2» por Moody’s. El volumen de negocio alcanzó los 804,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4 %.

Este desempeño se combina con una sólida estabilidad operativa, con un ratio combinado en No Vida del 96,4 % y un resultado operativo de 168 millones de euros, reforzado por el impulso del canal de bancaseguros junto a BBVA. En conjunto, estos resultados consolidan a Allianz España como uno de los mercados con mayor dinamismo y capacidad de crecimiento dentro del Grupo.

En este marco, Allianz ha seguido reforzando su oferta con soluciones innovadoras como Crescendo, un producto que permite una entrada progresiva en renta variable, adaptándose a las necesidades actuales del inversor y que ha tenido una acogida muy positiva en el mercado.

Foco en el servicio

Allianz cerró el ejercicio con 4,6 millones de clientes y más de 7,5 millones de pólizas, manteniendo su posición de liderazgo en fidelidad, tanto en Vida como en No Vida. Sin duda, el que la vocación de servicio sea uno de los ejes estratégicos de la compañía ha contribuido a estos resultados. En 2025, la compañía gestionó 1,4 millones de siniestros, lo que equivale a más de 3.800 siniestros diarios.

Además, se gestionaron 3,7 millones de llamadas, junto con miles de interacciones digitales, reflejando el volumen y la intensidad de la relación con clientes.

La apuesta por la eficiencia y la digitalización se refleja en las más de 202.000 teleperitaciones realizadas, que permiten agilizar procesos, mejorar la experiencia de cliente y reducir el impacto ambiental. En esta línea, la compañía redujo sus emisiones de CO₂ hasta 693,7 toneladas, frente a 905,1 toneladas en 2024.

Compromiso con el talento y la cultura corporativa

El compromiso de Allianz se extiende también a sus empleados, con una inversión constante en desarrollo y bienestar. En 2025 se impartieron más de 100.000 horas de formación, y la compañía continúa promoviendo un modelo de trabajo flexible.

Este enfoque ha sido reconocido externamente, situando a Allianz entre las mejores empresas para trabajar. Así, el Grupo Allianz España se ha clasificado Top 5 en el ranking Great Place to Work® de las mejores empresas para trabajar en el país. El 81 % de su plantilla afirma que es un excelente lugar para trabajar, evidenciándose así el alto nivel de satisfacción interna. El Grupo a nivel internacional también ocupa posiciones destacadas en este ranking, lo que refleja el compromiso de Allianz con una cultura basada en la confianza, la colaboración y el sentido de pertenencia, con más de 126 entidades certificadas a nivel global.

Grupo Allianz: resultados anuales

En 2025, Allianz alcanzó un beneficio operativo récord de 17.400 millones de euros y un volumen total de negocio de 186.900 millones de euros, con contribuciones positivas de todos los segmentos. El beneficio neto básico para accionistas creció un 10,9 % hasta 11.100 millones de euros, el EPS aumentó un 12,5 % hasta 28,61 euros, el RoE se situó en 18,1 % y el ratio Solvencia II alcanzó el 218 %, reflejando la solidez y resiliencia del modelo de negocio de Allianz.

Estos resultados récord demuestran la capacidad de Allianz para ofrecer rendimiento consistente incluso en entornos globales cambiantes. Su éxito se apoya en la fuerza de la marca, la fidelidad de los clientes y la motivación de los empleados, manteniendo como prioridad estratégica y responsabilidad social que las personas puedan acceder a la libertad y seguridad que proporcionan sus productos y servicios

El Grupo Allianz es uno de los principales grupos aseguradores y gestores de activos del mundo, que presta servicio a clientes particulares y corporativos en cerca de 70 países. Los clientes de Allianz se benefician de una amplia gama de soluciones aseguradoras personales y empresariales, que abarcan desde seguros de propiedad, vida y salud, hasta servicios de asistencia, seguros de crédito y seguros globales para empresas.

Allianz es uno de los mayores inversores del mundo, gestionando aproximadamente 749.000 millones de euros en nombre de sus clientes asegurados. Asimismo, sus gestoras de activos, PIMCO y Allianz Global Investors, administran en torno a 1,8 billones de euros de activos de terceros.

Gracias a la integración sistemática de criterios ecológicos y sociales en sus procesos de negocio y decisiones de inversión, Allianz se sitúa entre las compañías líderes del sector asegurador en el índice Dow Jones de Sostenibilidad.