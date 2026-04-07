La confusión con los seguros en la renta: cuándo desgravan, cuándo no y por qué se cometen errores

Con la campaña de la Renta 2025 a punto de arrancar, el comparador de seguros de vida y salud SegurChollo advierte de que uno de los errores más frecuentes entre los contribuyentes es pensar que todos los seguros «desgravan» igual. La realidad es que no todos los seguros tienen encaje fiscal, ni lo hacen del mismo modo: en algunos casos pueden integrarse en una deducción, en otros se consideran gasto deducible y, en determinados supuestos, la ventaja fiscal llega en forma de exención.

Según explica el comparador en su análisis sobre qué seguros pueden desgravarse en la declaración de la renta, esta confusión se repite cada año porque bajo la expresión «desgravar un seguro» se mezclan situaciones muy distintas. No tiene el mismo tratamiento fiscal un seguro de vida vinculado a una hipoteca, un seguro de hogar de una vivienda alquilada, un seguro médico de un autónomo o una póliza contratada por una empresa para sus empleados. Por eso, revisar el tipo de seguro, el motivo de su contratación y la situación personal del contribuyente resulta clave antes de trasladar cualquier importe a la declaración.

Seguros que pueden dar derecho a deducción

Uno de los casos más conocidos es el del seguro de vida asociado a una hipoteca, pero solo cuando el préstamo se firmó antes del 1 de enero de 2013 y la vivienda fue adquirida antes de esa fecha. En ese supuesto, la prima puede formar parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual, junto con otras cantidades ligadas a la compra, con un límite del 15 % sobre un máximo de 9.040 euros.

Ese mismo tratamiento puede aplicarse también al seguro de hogar cuando forma parte de una hipoteca anterior a 2013 vinculada a la vivienda habitual. En este caso, no se trata de una deducción autónoma para cualquier seguro del hogar, sino de una posibilidad ligada a ese régimen transitorio de deducción por compra de vivienda habitual.

Seguros que pueden computar como gasto deducible

Más allá de la deducción por vivienda habitual, existen seguros cuyo efecto fiscal se produce como gasto deducible. Es el caso del seguro de vida vinculado a una vivienda alquilada cuando la póliza fue una condición exigida por el banco para conceder la hipoteca. En ese supuesto, la prima puede tratarse como gasto de financiación y descontarse de los rendimientos del capital inmobiliario. Cuando el inmueble no ha estado arrendado durante todo el año, solo será deducible la parte proporcional a los días efectivamente alquilados.

También el seguro de hogar puede tener tratamiento como gasto deducible si el inmueble está alquilado, ya que las primas vinculadas a esa vivienda pueden deducirse dentro de los rendimientos del capital inmobiliario. A ello se añade otro supuesto frecuente entre profesionales por cuenta propia: el de los autónomos que trabajan desde casa, que pueden deducirse una parte del seguro del hogar en función de la proporción de metros cuadrados de la vivienda afectos a la actividad.

En el caso del seguro del coche, la deducción solo entra en juego cuando el contribuyente es autónomo y puede justificar que el vehículo se usa con fines estrictamente profesionales. No basta con ser trabajador por cuenta propia: hay que acreditar que el uso del automóvil no responde a necesidades privadas, sino a la actividad económica.

Otro supuesto relevante es el del seguro de responsabilidad civil, que puede deducirse al 100 % cuando el asegurado es autónomo y la póliza cubre riesgos directamente ligados a su actividad profesional. Se trata de uno de los seguros con encaje fiscal más claro dentro del ámbito de la actividad económica.

Además, el comparador recuerda que el seguro de baja laboral o de incapacidad laboral temporal también puede tener tratamiento deducible en determinados casos para autónomos.

Seguros con ventaja fiscal, pero no siempre como deducción directa

El seguro médico privado es otro de los productos que más dudas genera. En el caso de los autónomos en estimación directa, las primas del seguro de salud pueden deducirse siempre que el gasto esté justificado, registrado contablemente y corresponda al ejercicio fiscal declarado. La cobertura puede extenderse al cónyuge y a los hijos menores de 25 años que convivan con el contribuyente, con un límite general de 500 euros por persona y de 1.500 euros en caso de discapacidad.

Sin embargo, cuando el seguro de salud ha sido contratado por la empresa para sus trabajadores, el tratamiento cambia. En ese supuesto, no se trata de una deducción en la declaración del trabajador, sino de una posible retribución en especie exenta dentro de los límites legales aplicables.

Por su parte, el seguro de vida contratado por autónomos también exige matices. No toda la prima tiene necesariamente el mismo tratamiento fiscal, pero sí puede tener encaje la parte correspondiente a coberturas como invalidez o enfermedades graves, siempre que esa diferenciación aparezca correctamente reflejada en la póliza y en los recibos emitidos por la aseguradora.

Qué conviene revisar antes de presentar la declaración

Desde SegurChollo insisten en que el verdadero error no está solo en desconocer qué seguros pueden tener alguna ventaja fiscal, sino en aplicar mal esa ventaja. Antes de incluir cualquier importe en la Renta, conviene comprobar que el gasto está justificado con factura, que la póliza está a nombre del contribuyente que pretende aplicarla y, en el caso de los autónomos, que los pagos están registrados contablemente. También resulta recomendable revisar si existen particularidades autonómicas o forales que puedan alterar el tratamiento general.

«Cada campaña se repite la misma confusión: muchas personas creen que cualquier seguro desgrava y no siempre es así. La clave está en diferenciar cuándo hablamos de una deducción, cuándo de un gasto deducible y cuándo de una exención, porque el tratamiento fiscal cambia según la póliza y según la situación del contribuyente», explican desde el comparador de seguros de vida y salud SegurChollo.

El comparador subraya que entender estas diferencias no solo ayuda a evitar errores en la declaración, sino también a revisar si las pólizas contratadas siguen siendo adecuadas y competitivas. En productos como el seguro de vida ligado a hipoteca, muchos consumidores descubren al revisar su situación fiscal y financiera que llevan años pagando más de lo necesario. Por eso, además de conocer qué seguros pueden tener ventajas fiscales, conviene también comparar el seguro de vida para comprobar si compensa mantenerlo o cambiarlo.

Sobre SegurChollo

SegurChollo es un comparador especializado en seguros de vida, salud y decesos que ayuda a familias, particulares y autónomos a comparar precios, coberturas y opciones entre distintas aseguradoras para encontrar la póliza que mejor se adapta a sus necesidades.

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SegurChollo | Qué seguros desgravan en la Renta 2025 (y cuáles NO)